《台股攻略－黃振宇》電子權值股回勇，台股再度站上１７８００點

《台股攻略》美股反彈，台股今日（２２日）高開高收，由聯電及大立光等電子權值股領軍

，記憶體、主板及顯卡製造板塊同步造好，大市一度上升８１點，傅統產業的航運及鋼鐵板塊回

落，指數收１７８２６點，升３７點，成交金額為新台幣２５１９﹒８７億元，三大法人合計淨

買入新台幣２７﹒３億元。

電子權值股方面，聯電受惠晶圓代工漲價，收新台幣６３﹒７元，升１﹒３％；台積電收新

台幣６００元，升０﹒５％；矽力－ＫＹ收新台幣４８６５元，升１﹒６％；日月光投控升１％

，大立光、欣興及國巨升超過２％，鴻海跌１％，聯發科跌０﹒５％，力積電無起跌。美國半導

體製造公司的美光受惠市場強勁晶片需求，其第一季總收入達新台幣７６﹒９億美元，比預期為

佳，更獲多個分析師調升目標價，消息刺激記憶體、主板及顯卡製造板塊上揚，記憶體股的南亞

科一度大升４％，收市卻微跌０﹒４％；群聯升４﹒８％，品安升２﹒７％，華邦電及威剛均升

近１％。主板及顯卡製造股的麗臺、映泰、青雲漲停，承啟升８﹒７％，技嘉及撼訊升超過１％

。貨運三雄的陽明收新台幣１２４元，長榮收新台幣１４０元，萬海收新台幣２０４元，均跌超

過１％。散裝船的新興跌２﹒４％，四維航、正德及志信跌超過１％，中櫃及慧洋－ＫＹ無起跌

，裕民則升近１％。鋼鐵股的中鋼收新台幣３５﹒６５元，微跌０﹒１％；中鴻、海光、東和鋼

鐵、燁興、高興昌、春源、聚亨、佳大、允強及運錩均跌超過１％，僅第一銅升０﹒８％。

雖然美股上升帶動市場信心，但台股接近１８０００點關口，加上近期成交量萎縮，預料短

期持續震盪，投資者操作難度增加，宜減低投資注碼。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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