《窩輪豪情－梁業豪》科技指數低位回升動力較大

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、資

訊科技業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為中電（００００２）、藍月亮（０６９９３）與聯想（００９９２），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選安踏體育（０２０２０）、中通快遞（０２０５７）與龍湖集團（００９６０）。

美指期貨高見４６４３﹒００後，轉於高位窄幅橫行。恒生指數的合理值現為２３２２４，

與現水平非常接近。初步估計，早市指數會於即市首個重要支持位２２８９６與即市第二個重要

阻力位２３３５５間反覆上落，走勢偏穩或偏好。科技指數會繼續跑贏恒生指數與國企指數，因

好友大戶買入科技股的意欲已告增強。現距離聖誕節假期不足兩個半交易日，相信好淡大戶已經

接近完成部署。若今天（２２日）收市前不見市況顯著下挫，港股的跌勢很大機會已經喘定，卻

不代表短中期跌浪已經見底。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組

：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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