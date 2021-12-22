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即市新聞

22/12/2021 08:51

【虛幣世界】亞洲市場拋售逐漸減弱，比特幣重返四萬九美元

　　《經濟通通訊社記者李皆穎２２日報道》隨著亞洲市場對比特幣的拋售逐漸減弱，加密貨幣
市場表現反彈，其中比特幣重返四萬九美元關口，加密貨幣銀行　Ｂａｂｅｌ表示，隨著火幣上
週完成退出中國市場，來自亞洲的拋售壓力似乎正在放緩，由於法規關係，火幣於九月時表示，
會在今年年尾前清退所有內地用戶。
　　根據區塊鏈數據公司　Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ　的數據顯示，比特幣的非流動性供應量自　５
　月份下降以來一直在增加，達到　１４００　萬以上，所謂「非流動性供」即代表長期未作交
易的比特幣被重新推出市面。流動性增加意味市場開始再次進行交投，分析相信比特幣的跌勢可
能開始進入尾聲，而美股市場反彈亦有利加密貨幣市場發展。
　　虛擬貨幣價格普遍靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４８８５８﹒８３元（美元．下同
），跌０﹒０６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４０１６﹒４３元，升０﹒０５％；艾
達幣報１﹒２９元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒９３元，跌０﹒９５％。

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