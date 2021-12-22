【虛幣世界】亞洲市場拋售逐漸減弱，比特幣重返四萬九美元

《經濟通通訊社記者李皆穎２２日報道》隨著亞洲市場對比特幣的拋售逐漸減弱，加密貨幣

市場表現反彈，其中比特幣重返四萬九美元關口，加密貨幣銀行 Ｂａｂｅｌ表示，隨著火幣上

週完成退出中國市場，來自亞洲的拋售壓力似乎正在放緩，由於法規關係，火幣於九月時表示，

會在今年年尾前清退所有內地用戶。

根據區塊鏈數據公司 Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ 的數據顯示，比特幣的非流動性供應量自 ５

月份下降以來一直在增加，達到 １４００ 萬以上，所謂「非流動性供」即代表長期未作交

易的比特幣被重新推出市面。流動性增加意味市場開始再次進行交投，分析相信比特幣的跌勢可

能開始進入尾聲，而美股市場反彈亦有利加密貨幣市場發展。

虛擬貨幣價格普遍靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４８８５８﹒８３元（美元．下同

），跌０﹒０６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４０１６﹒４３元，升０﹒０５％；艾

達幣報１﹒２９元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒９３元，跌０﹒９５％。



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