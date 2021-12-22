《談國論企－黎偉成》貸款１１月份回落須提振

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款淨額，於２０２１年１１月份同比增長

再度放緩，特別是企（事）業單位的中長貸款有明顯回落，意味固定資產投資於年底前態勢轉趨

審慎，而住戶僅以置業為主的貸款穩增，消費性的短貸亦見收縮，相信央行短期會一而再降準，

和定向地對若干行業作出支持，以確保國民經濟能夠達致中央經濟工作會議的「穩字當頭，穩中

有進」的發展要求。更重要是要強化防控惡疫工作，為重中之重。



＊中長期企貸縮減似受困地產及製造業＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年１１月份淨增１﹒２７萬億元（見表一），比上年同期減少１６０５億元或１１﹒１８％，未

能延續１０月份淨增８２６２億元同比多增１３６４個百分點或１９﹒７７％之態，而９月份

１﹒６６萬億元同比減１２﹒５２％和８月份１﹒２２萬億元亦減４﹒６８％更是二連跌，顯示

金融機構下半年貸款政策和策略相當審慎：其中（１）由１０月及１１月組成的四季度前兩個月

均增４﹒３％，連同（２）三季度貸款同比減５％（見表二）和（３）二季度增２％，加上

（４）一季度上升８﹒０２％，好幾個季度的表現未符理想。由是前１１個月份累計１８﹒８１

萬億元僅增２﹒３４％。

金融機構在２０２１年１１月份的貸款所出現的問題，有：（甲）對企（事）業單位的貸款於

２０２１年１１月份淨增５６７９億元，同比減少２７﹒３％（見表三．下同），引人以憂者為

（Ｉ）中長期貸款３４１７億元，同比減少４１﹒９６％，與對上一個月１０月份的４６﹒７％

跌幅相去不遠，其中因由為（ｉ）２０２０年同期比較基礎較高

，但（ｉｉ）有更大的可能性與銀行對房地產開發商的貸款政策有明顯收縮，理由為恒大地產

（０３３３３）資不抵債對整個行業造的負面影響，陸續浮現。

要指出，包括香港在內的任何地方的房地產開發商的負債比率，每多高於其他主要行業的水

平，此因相關企業買地、建房等投資所涉資金相當龐大，而以賣樓為主的資金回籠相對較慢，對

銀行的借貸依賴程度甚高。銀行業應對行業的不同企業區別對待，否則會使業內若干問題產生骨

排的惡性效應。建議中央重新審視和改善銀行信貸政策，對經濟社會各個行業、不同企業，盡量

作出積極和正面的支持，不宜一收就死。

至於（ｉｉｉ）以製造業為主的工業，所受困擾亦不少，特別是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９

肆虐幾兩年，使歐美、亞洲等市場的需求遠未能回復疫前水平，和美國對華政經攬炒，亦使企業

的固投借貸審慎不已。

企業單位的（ＩＩ）票據融資淨增１６０５億元，而上年１１月份則減１１２４億元，來回

多２７２９億元，顯企業強化融資市場的參與程度，加上（２）短期貸款亦淨增４１０億元，反

映出企業的短期資金尚保持一定程度的穩勢。

和（ＩＩＩ）非銀行業金融機構的貸款期內淨減少３６４億元，僅比上年同期少減

４８﹒３５％，而１０月份則多增５８３億元，同比增長３８２億元。



＊料中央會加大提振經濟力度人行再降準＊



（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２１年１１月份淨增７３３７億元同比減２﹒６１％

，相對於２０２０年同期７５３４億元上升１４﹒９８％，有所逆轉。根據具體數據可解讀為疫

情對消費者的購物意欲影響反覆，因（１）短期貸款，於１１月份淨增１５１７億元，同比減少

３８﹒９７％，而２０２０年同期２４８６億元則增１６﹒０６

％。

和（２）對住戶的中長期貸款增加淨額達５８２１億元，同比增加１５﹒２９％，上年同期

則增７﹒６７％而為５０４９億元，在疫情反覆底下仍顯居民置業剛性需求強烈，不用擔心。

於１２月８日至１０日舉行的中央經濟工作會議，議決對２０２２年的工作總基調為「穩字

當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，作為

處理和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策略。加

上人民銀行於１２月６日宣布將於１２月１５日，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（

不含已執行５％存款準備金率的金融機構），表明以「促進綜合融資成本穩中有降」的政策和做

法，作為「支持實體經濟發展」的其中重要舉措，相信此舉有很大機會達預期良佳之效。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ １９﹒７７％ １７﹒５４萬 ３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ８﹒８０％ １３﹒８４萬 ６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 １７﹒１０％ １２﹒７６萬 ５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５萬 １﹒３５％ １０﹒６４萬 ３﹒５０％

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２％ ９﹒１４萬 ３﹒８６％

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２％ ７﹒６７萬 ８﹒０２％

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６％ ４﹒９４萬 １６﹒５０％

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８％ ３﹒５８萬 ７﹒１８％

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２％ １９﹒３６萬 １６﹒７７％

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７％ １８﹒３８萬 １１﹒７８％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０％ １６﹒８１萬 ４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０％ １６﹒１７萬 １９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０％ １３﹒５３萬 ６﹒９０％

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７％ １２﹒６５萬 ７﹒９０％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

２０２１年 ２０２０年

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四季度 ３﹒３８ ＋５﹒９５％

三季度 ３﹒９６萬 －５﹒００％ ４﹒１７萬 ＋５﹒３７％

二季度 ５﹒０９萬 ＋２﹒００％ ４﹒９９萬 ＋２９﹒３０％

一季度 ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％ ７﹒１０萬 ＋２２﹒２０％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

２０２１年１１月 ２０２０年１１月

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住戶貸款 增７３３７ －２﹒６１％ 增７５３４ ＋１４﹒９８％

短期 增１５１７ －３８﹒９７％ 增２４８６ ＋１６﹒０６％

中長期 增５８２１ ＋１５﹒２９％ 增５０４９ ＋７﹒６７％

企（事）業單位 增５６７９ －２７﹒３０％ 增７８１２ ＋１４﹒８９％

短期 增４１０ － 減７３４ －５５﹒３２％

中長期 增３４１７ －４１﹒９６％ 增５８８７ ＋３９﹒９０％

票據融 增１６０５ － 減１１２４ －

非銀行業金融機構 減３６４ －４８﹒３５％ 減１０４２ －

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資料來源：中國人民銀行

整理：黎偉成



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