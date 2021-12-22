《異動股》汽車股普漲，小鵬揚６％，吉利、理想升２％

《經濟通通訊社２２日專訊》汽車股普漲，小鵬汽車（０９８６８）現價升６﹒３４％，報

１７１﹒２元，該股成交約２２萬股，涉資３７３６萬元，盤中高見１７２﹒７元，最低見

１７０﹒７元；吉利（００１７５）升２﹒２７％，報２２﹒５５元；比亞迪（０１２１１）升

３﹒２８％，報２６４﹒４元；美東汽車（０１２６８）升１﹒３％，報４２﹒８元。

據中國汽車工業協會統計分析，今年１１月，商用車受國六排放法規切換、「藍牌輕卡」政

策調整預期帶來的消費觀望以及行業紅利不斷減小等因素，產銷同比依然呈現大幅下降，運行態

勢弱於１０月。

１１月，商用車產銷分別完成３５﹒３萬輛和３３萬輛，環比分別增長３﹒２％和１﹒１％

，同比分別下降３１﹒９％和３０﹒３％，降幅比１０月分別擴大５和０﹒６個百分點；與

２０１９年同期相比，商用車產銷同比下降１８％和１７﹒６％，降幅比１０月分別擴大

１３﹒７和８﹒７個百分點。

現時，恒生指數報２３２０４，升２３３點或升１﹒０２％，主板成交９０﹒６５億元。國

企指數報８２４２，升１００點或升１﹒２４％。恒生科技指數報５７２９，升１１６點或升

２﹒０７％。

即月期指新報２３１７０，升２６１點，低水３５點。即月國指期貨報８２３５，升１１５

點，低水７點。即月科指期貨新報５７２２，升１４３點，低水７點。

上證綜合指數報３６３２，升６點或升０﹒１９％，成交４１９﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１４７４７，升５８點或升０﹒４０％，成交２０８﹒０３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） １７１﹒２元 升６﹒３４％

吉利（００１７５） ２２﹒２５元 升０﹒９１％

比亞迪（０１２１１） ２６１﹒８元 升２﹒２７％

美東汽車（０１２６８） ４２﹒２５元 無升跌

理想汽車（０２０１５） １１６﹒３元 升２﹒７４％

廣汽（０２２３８） ７﹒９元 升１﹒２８％

長汽（０２３３３） ２６﹒７元 升１﹒９１％

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（ｅｒ）

