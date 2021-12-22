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22/12/2021 09:30

《異動股》汽車股普漲，小鵬揚６％，吉利、理想升２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》汽車股普漲，小鵬汽車（０９８６８）現價升６﹒３４％，報
１７１﹒２元，該股成交約２２萬股，涉資３７３６萬元，盤中高見１７２﹒７元，最低見
１７０﹒７元；吉利（００１７５）升２﹒２７％，報２２﹒５５元；比亞迪（０１２１１）升
３﹒２８％，報２６４﹒４元；美東汽車（０１２６８）升１﹒３％，報４２﹒８元。
　　據中國汽車工業協會統計分析，今年１１月，商用車受國六排放法規切換、「藍牌輕卡」政
策調整預期帶來的消費觀望以及行業紅利不斷減小等因素，產銷同比依然呈現大幅下降，運行態
勢弱於１０月。
　　１１月，商用車產銷分別完成３５﹒３萬輛和３３萬輛，環比分別增長３﹒２％和１﹒１％
，同比分別下降３１﹒９％和３０﹒３％，降幅比１０月分別擴大５和０﹒６個百分點；與
２０１９年同期相比，商用車產銷同比下降１８％和１７﹒６％，降幅比１０月分別擴大
１３﹒７和８﹒７個百分點。
　　現時，恒生指數報２３２０４，升２３３點或升１﹒０２％，主板成交９０﹒６５億元。國
企指數報８２４２，升１００點或升１﹒２４％。恒生科技指數報５７２９，升１１６點或升
２﹒０７％。
　　即月期指新報２３１７０，升２６１點，低水３５點。即月國指期貨報８２３５，升１１５
點，低水７點。即月科指期貨新報５７２２，升１４３點，低水７點。
　　上證綜合指數報３６３２，升６點或升０﹒１９％，成交４１９﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７４７，升５８點或升０﹒４０％，成交２０８﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　１７１﹒２元　升６﹒３４％
　　吉利（００１７５）　　　２２﹒２５元　升０﹒９１％
　　比亞迪（０１２１１）　　２６１﹒８元　升２﹒２７％
　　美東汽車（０１２６８）　４２﹒２５元　　　　無升跌
　　理想汽車（０２０１５）　１１６﹒３元　升２﹒７４％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒９元　升１﹒２８％
　　長汽（０２３３３）　　　　２６﹒７元　升１﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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