【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒９億人幣，買騰訊沽中遠海控

《經濟通通訊社２２日專訊》恒指高開２４９點，報２３２２１點。最高升２８７點報
２３２５８點，最低升８點報２２９７９點。恒指收報２３１０２點，升１３１點或０﹒５７％
。
按額度計算，北水全日淨流入３７﹒９億元人民幣，減少８﹒７％。騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是中遠海
控（０１９１９）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）。
主板成交９２７﹒８２億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２３２﹒２億元，佔總成交
２５％。
騰訊控股升０﹒５％報４４３元，北水淨買入４﹒８億元。美團升０﹒６１％報２３０﹒４
元，北水淨買入３﹒６億元。小米集團升０﹒５４％報１８﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。中
遠海控跌４﹒６７％報１４﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元。藥明生物跌０﹒７９％報８８元，
北水淨賣出０﹒３億元。中國移動無升跌報４６﹒３元，北水淨賣出０億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ４﹒８２
美團 （０３６９０） ３﹒６４
小米集團 （０１８１０） ２﹒５８
快手 （０１０２４） ２﹒１３
建設銀行 （００９３９） １﹒９８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中遠海控 （０１９１９） －１﹒８４
藥明生物 （０２２６９） －０﹒２５
中國移動 （００９４１） －０﹒０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動