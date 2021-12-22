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即市新聞

22/12/2021 14:59

《美元走勢－羅明立》美匯反覆向上為主，多國疫情礙歐元反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒１３　１１４﹒１８　１１３﹒９２
　　歐元╱美元　１﹒１２７４　１﹒１２９５　１﹒１２６３
　　英鎊╱美元　１﹒３２５５　１﹒３２７５　１﹒３２３８
　　美元╱瑞郎　０﹒９２４１　０﹒９２４９　０﹒９２２４
　　美元╱港元　７﹒７９８９　７﹒８０１４　７﹒７９８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期二（２１日）德國公布Ｇｆｋ消費者信心指數，差過市場預期，加拿大最
新零售銷售數據則較預期為佳。美國總統拜登表示仍可能與民主黨參議員曼欽達成某種協定，使
接近２萬億美元的經濟計畫能夠被通過。此外，有藥廠表示，研發針對最新Ｏｍｉｃｒｏｎ變種
病毒的加強劑疫苗並不困難，令市場風險胃納回升，道指昨日強勁反彈１﹒６％。
　　美匯指數窄幅波動，整體仍以反覆向上為主。歐洲多國受疫情影響，實施更多限制措施，令
央行貨幣政策有可能要維持寬鬆較長時間。歐元反彈受阻於１﹒１３００，１﹒１２是重要支持
，不容有失。聖誕假期前可能維持區間波動。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１２８５　１﹒１２１０　１﹒１３１５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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