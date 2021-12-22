《美元走勢－羅明立》美匯反覆向上為主，多國疫情礙歐元反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒１３ １１４﹒１８ １１３﹒９２

歐元╱美元 １﹒１２７４ １﹒１２９５ １﹒１２６３

英鎊╱美元 １﹒３２５５ １﹒３２７５ １﹒３２３８

美元╱瑞郎 ０﹒９２４１ ０﹒９２４９ ０﹒９２２４

美元╱港元 ７﹒７９８９ ７﹒８０１４ ７﹒７９８３

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《美元走勢》星期二（２１日）德國公布Ｇｆｋ消費者信心指數，差過市場預期，加拿大最

新零售銷售數據則較預期為佳。美國總統拜登表示仍可能與民主黨參議員曼欽達成某種協定，使

接近２萬億美元的經濟計畫能夠被通過。此外，有藥廠表示，研發針對最新Ｏｍｉｃｒｏｎ變種

病毒的加強劑疫苗並不困難，令市場風險胃納回升，道指昨日強勁反彈１﹒６％。

美匯指數窄幅波動，整體仍以反覆向上為主。歐洲多國受疫情影響，實施更多限制措施，令

央行貨幣政策有可能要維持寬鬆較長時間。歐元反彈受阻於１﹒１３００，１﹒１２是重要支持

，不容有失。聖誕假期前可能維持區間波動。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１２８５ １﹒１２１０ １﹒１３１５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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