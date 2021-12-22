【新冠肺炎】多哥等地現Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，周六起收緊入境要求

《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布，因應布基納法索、開曼群島和多哥確認發現

Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，本月２５日、即本星期六凌晨零時起，將有關地區列為Ａ組指明地區，在

２１天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

至於香港居民，當局表示，他們必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄才可登機回港，

抵港後需於指定檢疫酒店接受２１天強制檢疫，期間接受６次檢測，並於抵港第２６天到社區檢

測中心接受強制檢測。（ｂｉ）

