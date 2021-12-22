【企業盈警】亞證地產（００２７１）料全年虧損擴大約２８倍

《經濟通通訊社２２日專訊》亞證地產（００２７１）公布，集團預期截至２０２１年１２
月３１日止年度將會錄得重大淨虧損，該淨虧損是截至２０２０年１２月３１日止年度之淨虧損
約５６７０萬元之約２８倍。
淨虧損大幅增加之主要原因為出售一間附屬公司之未經審核虧損約１４﹒７億元；及應收貸
款及利息之減值虧損增加。（ｃｗ）
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