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22/12/2021 14:33

【新冠肺炎】國泰航空預告１月再取消航班，因營運及旅遊限制

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國泰航空（００２９３）在官網發通知指，受到跨境旅遊及營
運限制的持續影響，其航班將有所調整。公司目前正在審視明年１月往來香港的客運航班，若干
航班會因航次安排整合而被取消，對在節慶期間為旅客帶來不便致歉。
　　國泰航空於本月１９日由美國紐約飛抵香港的航班上有３名乘客抵港後確診，衞生署禁止國
泰航空營運的客機在１２月２０日起至明年１月２日期間從紐約着陸香港。（ａｃ）

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