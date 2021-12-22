【夜期時段】即月期指最新報２３１２２點，升２６點，高水２０點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０９１點，跌５點，低水１１

點，最新報２３１２２點，升２６點，高水２０點，合約成交３６７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８１９９點，升２點，高水４點，最新報８２０６點，升９

點，高水１１點，合約成交３７７張。

