【夜期時段】即月期指最新報２３１２２點，升２６點，高水２０點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０９１點，跌５點，低水１１
點，最新報２３１２２點，升２６點，高水２０點，合約成交３６７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８１９９點，升２點，高水４點，最新報８２０６點，升９
點，高水１１點，合約成交３７７張。
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