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22/12/2021 16:43

【新冠疫苗】本港上周錄４６宗針後異常事件報告

　　《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署表示，截至１２月１９日晚上１１時５９分的過去一星
期，共接獲４６宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局（醫管局
）呈報涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。期間，衞
生署沒有接獲涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

＊無青少年心肌炎個案＊

　　截至１２月１９日晚上八時，本港市民合共接種了約９７５萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約４８３萬名，佔全港１２歲或以上人口的７１﹒８％。衞生署共接獲６５５２宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括５１宗
涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯
示與接種疫苗有關聯。

＊專家委員會總結３５宗死亡個案與打針無因果關係＊

　　截至１２月１９日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結３５宗死亡個
案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１４宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待取得更多資料
以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作
評估。（ｃｌ）

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