【國安立法】前支聯會常委梁錦威承認不提供資料罪，被判囚３個月

《經濟通通訊社２２日專訊》前支聯會常委梁錦威承認一項沒有遵從通知規定提供資料罪，

被判囚３個月，其中２個月與集會案刑期分期執行。

支聯會拒絕警方國安處要求提供資料，副主席鄒幸彤及梁錦威等５名常委被控「沒有遵從通

知規定提供資料」罪，５人早前表明不認罪，然而，上周因去年六四集結案被判囚９個月的梁錦

威，今日在西九龍裁判法院改為認罪。（ｃｌ）（ｚｚ）

