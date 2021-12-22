【新冠肺炎】本港新增７宗輸入確診，全部帶變種病毒

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２２日零時零分，本港

新增７宗新冠肺炎確診，均屬輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，其中，６宗帶Ｎ５０１Ｙ、

１宗帶Ｌ４５２Ｒ變種病毒。患者分別由英國、菲律賓、肯尼亞、瑞士及摩洛哥等地抵港。至今

本港個案累計１２５４９宗（包括１２５４８宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日新增個案涉及３男４女，年齡介乎２２至６１歲，包括一名機組人員和一名菲傭。５人

於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，一人於檢疫期間確

診。個案１２５５１是早前輸入個案（個案１２５３２）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診

。



＊兩患者住元朗金碧花園３座＊



上述個案中，個案１２５４８和１２５４９分別涉及一名６１歲男病人和一名５８歲女病人

，居於元朗沙井路１１號金碧花園３座。他們於１２月２日離開香港前往英國，１２月３日和

１２月１７日於英國進行新冠病毒檢測結果呈陰性。他們從英國乘搭航班ＣＸ２５２於１２月

２０日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陽性，

並確認帶有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株。

男病人１２月１９日出現病徵，Ｃｔ值少於２０，女病人沒有病徵，Ｃｔ值少於２０。兩名

病人均已於香港接種兩劑２０１９冠狀病毒病疫苗（復必泰）。為審慎起見，他們於潛伏期在港

曾居住和到訪的地點已於１２月２０日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方

內的人士，須在１２月２２日或之前接受強制檢測。

過去１４天（１２月８－２１日）累計報告７０宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

