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22/12/2021 17:35

【新冠肺炎】本港新增７宗輸入確診，全部帶變種病毒

　　《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２２日零時零分，本港
新增７宗新冠肺炎確診，均屬輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，其中，６宗帶Ｎ５０１Ｙ、
１宗帶Ｌ４５２Ｒ變種病毒。患者分別由英國、菲律賓、肯尼亞、瑞士及摩洛哥等地抵港。至今
本港個案累計１２５４９宗（包括１２５４８宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　今日新增個案涉及３男４女，年齡介乎２２至６１歲，包括一名機組人員和一名菲傭。５人
於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，一人於檢疫期間確
診。個案１２５５１是早前輸入個案（個案１２５３２）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診


＊兩患者住元朗金碧花園３座＊

　　上述個案中，個案１２５４８和１２５４９分別涉及一名６１歲男病人和一名５８歲女病人
，居於元朗沙井路１１號金碧花園３座。他們於１２月２日離開香港前往英國，１２月３日和
１２月１７日於英國進行新冠病毒檢測結果呈陰性。他們從英國乘搭航班ＣＸ２５２於１２月
２０日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陽性，
並確認帶有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株。
　　男病人１２月１９日出現病徵，Ｃｔ值少於２０，女病人沒有病徵，Ｃｔ值少於２０。兩名
病人均已於香港接種兩劑２０１９冠狀病毒病疫苗（復必泰）。為審慎起見，他們於潛伏期在港
曾居住和到訪的地點已於１２月２０日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方
內的人士，須在１２月２２日或之前接受強制檢測。
　　過去１４天（１２月８－２１日）累計報告７０宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

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