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即市新聞

22/12/2021 19:20

《再戰明天》日本央行總裁出席會議，美國公布耐用品訂單等數據

　　《經濟通通訊社２２日專訊》日本央行總裁出席會議，及美國公布耐用品訂單等多項數據，
料為明日市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，明日日本央行總裁黑田東彥出席一個會議。

＊日本公布同時指標，德國公布進口物價＊

　　在數據方面，２３日１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標；１０月領先指標。
２：００ｐｍ，日本公布１１月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布１１月進口物價，月率料
由３﹒８％降至１％，年率料由２１﹒７％升上２２﹒３％。９：３０ｐｍ，美國公布１１月耐
用品訂單，料由下滑０﹒４％升上１﹒８％；１１月核心個人消費支出平減指數月率料維持於
０﹒４％，年率料由４﹒１％升上４﹒５％；１１月個人消費料由１﹒３％降至０﹒６％；１１
月個人所得料由０﹒５％降至０﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１８４萬降至１８４萬；
首次申請失業救濟金人數料由２１萬降至２０萬。１１：００ｐｍ，美國公布１１月新屋銷售，
料由７４萬升至７７萬，月率料由０﹒４％升上３﹒４％；１２月密歇根大學消費者信心指數料
由６７﹒４升至７０﹒４。
　　在本港，明日公布業績的公司有：國際家居（０１３７３）、海鑫（０１８５０）、高豐
（０２８６３）、ＣＥＣ（００７５９）、ＡＥＯＮ（００９００）。（ｗａ）

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