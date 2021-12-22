《再戰明天》日本央行總裁出席會議，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２２日專訊》日本央行總裁出席會議，及美國公布耐用品訂單等多項數據，

料為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，明日日本央行總裁黑田東彥出席一個會議。



＊日本公布同時指標，德國公布進口物價＊



在數據方面，２３日１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標；１０月領先指標。

２：００ｐｍ，日本公布１１月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布１１月進口物價，月率料

由３﹒８％降至１％，年率料由２１﹒７％升上２２﹒３％。９：３０ｐｍ，美國公布１１月耐

用品訂單，料由下滑０﹒４％升上１﹒８％；１１月核心個人消費支出平減指數月率料維持於

０﹒４％，年率料由４﹒１％升上４﹒５％；１１月個人消費料由１﹒３％降至０﹒６％；１１

月個人所得料由０﹒５％降至０﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１８４萬降至１８４萬；

首次申請失業救濟金人數料由２１萬降至２０萬。１１：００ｐｍ，美國公布１１月新屋銷售，

料由７４萬升至７７萬，月率料由０﹒４％升上３﹒４％；１２月密歇根大學消費者信心指數料

由６７﹒４升至７０﹒４。

在本港，明日公布業績的公司有：國際家居（０１３７３）、海鑫（０１８５０）、高豐

（０２８６３）、ＣＥＣ（００７５９）、ＡＥＯＮ（００９００）。（ｗａ）

