【香港政情】駐港公署向商會及外國領事介紹香港民主發展白皮書

《經濟通通訊社２２日專訊》外交部駐港特派員公署舉行吹風會，向商會及外國領事介紹《

「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。駐港公署特派員劉光源表示，白皮書旨在對有關「一

國兩制」實踐和香港民主發展的一系列重要問題正本清源，有力反擊內外反中亂港勢力對香港民

主發展的干擾破壞，凝心聚力增強各界對香港民主未來發展的堅定信心。

劉光源指出，香港在英國殖民統治之下沒有民主可言，回歸祖國開啟了香港民主新紀元，中

國共產黨和中國政府才是香港特區民主制度的設計者、創立者、推進者和維護者。

他表示，香港反中亂港勢力一段時期以來不斷挑戰憲法和《基本法》權威，妄圖奪取特區管

治權，個別國家將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」，策劃「?色革命」

，包括香港同胞在內的１４億中國人民絕不接受這樣的「民主陷阱」。

他又提到，第七屆立法會選舉充分體現了選舉的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公

平競爭性，是香港民主制度的優化提升和與時俱進，給香港政治生活帶來前所未有的新風貌、新

氣象。

他強調，中國包括香港特區的民主實踐證明，民主沒有固定、統一模式，沒有放之四海皆准

的民主公式，香港民主發展的歷史啟示人們，是時候走出「西方民主迷思」。（ｓｌ）

