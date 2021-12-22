傳長汽子公司融資近１０億人幣，美團高瓴創投參與Ａ輪融資

《經濟通通訊社２２日專訊》彭博引述消息人士報道，長城汽車（０２３３３）
（６０１６３３）為旗下自動駕駛子公司毫末智行科技融資近１０億人民幣，高瓴創投、美團
（０３６９０）和首程控股參與Ａ輪融資，對該公司的估值或１０億美元。消息又指，融資工作
處於後期階段，可能最快本周公布。（ｂｎ）
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