  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2021 11:47

《強積金》政府擬放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在網誌上撰文表示，在研究措施
便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券方面，財庫局及積金局已完成相關研究，計劃
修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及三家政策性銀行納入為「獲豁免當局」，
三家政策性銀行分別是國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行。
　　現時「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央
或儲備銀行、或多邊國際機構。不屬於「獲豁免當局」發行的債券，則必須在個別債券層面（而
不是發行主體層面）獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資標的。由於並非所有中央政府及
政策性銀行發行的債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。

＊每個基金最多三成資金投資於中央政府或政策性銀行債券＊

　　他表示，中央政府及內地政策性銀行獲納入為「獲豁免當局」後，每個強積金基金可把最多
三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少
六次不同發行的債券。
　　他指出，這項政策措施涉及修改附屬條例，如得到新一屆立法會的支持，預計最快可於明年
年中完成修例及生效。將會以循序漸進的方式放寬有關投資限制，現階段將集中於中央政府及三
家政策性銀行的債券，視乎便利措施的落實情況及市場反饋，對未來納入內地其他政府機構的債
券於豁免範圍內持開放態度，相信這次便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的舉措
，將同樣受到市場的熱烈歡迎。
　　截至２０２１年９月３０日，相關投資只佔強積金總資產值的０﹒２７％（２６億元人民幣
），規模遠少於投資在內地商業機構發行的債券（２３０億元人民幣，佔強積金總資產值的
２﹒４１％）。（ｂｎ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下22/12/2021
【回顧展望－如履薄冰】國會山莊騷亂震驚全球　緬甸中東火頭處處
剖析天下22/12/2021
【回顧展望－如履薄冰】美日德政壇人事翻新　風雲人物作古離世
剖析天下22/12/2021
【回顧展望－如履薄冰】新冠亡魂年逾340萬　天災之外人禍不斷
大行報告22/12/2021
【大行炒D乜】交銀國際削碧服目標價但仍叫Buy　click入嚟睇下
開市Good Morning22/12/2021
熊麗萍料港股初步見底　明年科技股首選騰訊
中國故事22/12/2021
《京城近觀》央企總部加速搬離北京
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金