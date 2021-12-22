《強積金》政府擬放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券

《經濟通通訊社２２日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在網誌上撰文表示，在研究措施

便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券方面，財庫局及積金局已完成相關研究，計劃

修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及三家政策性銀行納入為「獲豁免當局」，

三家政策性銀行分別是國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行。

現時「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央

或儲備銀行、或多邊國際機構。不屬於「獲豁免當局」發行的債券，則必須在個別債券層面（而

不是發行主體層面）獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資標的。由於並非所有中央政府及

政策性銀行發行的債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。



＊每個基金最多三成資金投資於中央政府或政策性銀行債券＊



他表示，中央政府及內地政策性銀行獲納入為「獲豁免當局」後，每個強積金基金可把最多

三成的資金投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少

六次不同發行的債券。

他指出，這項政策措施涉及修改附屬條例，如得到新一屆立法會的支持，預計最快可於明年

年中完成修例及生效。將會以循序漸進的方式放寬有關投資限制，現階段將集中於中央政府及三

家政策性銀行的債券，視乎便利措施的落實情況及市場反饋，對未來納入內地其他政府機構的債

券於豁免範圍內持開放態度，相信這次便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的舉措

，將同樣受到市場的熱烈歡迎。

截至２０２１年９月３０日，相關投資只佔強積金總資產值的０﹒２７％（２６億元人民幣

），規模遠少於投資在內地商業機構發行的債券（２３０億元人民幣，佔強積金總資產值的

２﹒４１％）。（ｂｎ）

