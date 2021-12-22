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22/12/2021 15:25

【立會選舉】劉業強：新界人愛國愛港，鄉議局界別投票率逾９成半

　　《經濟通通訊社２２日專訊》立法會換屆選舉，鄉議局主席劉業強成功在鄉議局功能界別連
任。劉業強出席鄉議局會議時指，鄉議局界別的投票率超過９成半，在功能界別中排第四，反映
新界人愛國愛港的優良傳統。
　　劉業強表示，鄉議局界別在今屆立法會選舉迎來首次競爭，雙方比拼政綱，是君子之爭、高
質素的選戰。他又指，９０位當選議員，來自不同界別和階層，顯示選舉的廣泛代表性，絕對是
五光十色。（ｈｙ）
　

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