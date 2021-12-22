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22/12/2021 16:36

習近平：充分肯定特區政府工作，愛國者治港原則得到落實

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥在北京向國家主席習近平述職，習近平表示
，一年來香港由亂到治的局面，不斷鞏固，局勢不斷向好發展，新冠疫情防控成效明顯，經濟復
蘇，社會安定，林鄭月娥領導特區政府，依照全國人大有關決定和人大常委會有關立法，對香港
選舉制度作出系統性修改完善，成功舉辦選委會選舉和立法會選舉，推動符合香港實際的民主發
展，邁出堅實步伐，堅決執行港區國安法，依法止暴制亂，撥亂反正，維護法治權威和尊嚴，採
取積極措施推動特區融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作，中央對特區政府工作充分肯
定。
　　習近平表示，在新制度下，選委會選舉和立法會選舉都取得成功，廣大香港同胞當家作主的
民主權利得到體現，愛國者治港原則得到落實，社會各階層各界別廣泛均衡參與的政治格局得到
確立，時間證明新制度符合一國兩制原則，符合香港實際，為確保一國兩制行穩致遠，確保香港
長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。
　　習近平又指，今年是中共成立１００周年，六中全會作出了黨的百年奮鬥重大成就和歷史經
驗的決議，一國兩制作為重要內容，已寫入其中，香港回歸祖國２０多年不平凡的歷程，充分證
明實行一國兩制，有利於維護國家、香港和香港廣大同胞的根本利益，中央將繼續堅定不移貫徹
一國兩制方針，相信隨著時間深入和制度體系完善，一國兩制的優越性將不斷彰顯，廣大香港同
胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，與全國各族人民攜手並肩，實現中華民族偉大復興，為此而
共同奮鬥。
　　林鄭月娥表示，感謝習近平對特區工作的充分肯定，形容２０２１年是非常不平凡的一年，
尤其是貫徹落實一國兩制方針，她高興能夠在任期內最後一次述職，可以親身到北京，向習近平
匯報香港情況，親身感謝習近平多年來對香港的關愛。（ｈｙ）

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