《小傳日記》「熊市」殺到驚一驚，有隻「熊」近排係咁贏？

《小傳日記》魚缸今年嚟講「弱過藥煲」，早幾日穿過兩萬三，雖然呢兩日升番少少，但嚴

格啲嚟講都算係技術性熊市。市況一片愁雲慘霧之際，有隻「熊」來勢洶洶！唔係講緊熊證，而

係稻草熊娛樂（０２１２５）呀！

稻草熊娛樂２０１４年６月成立，係寶島著名歌手吳奇隆喺２００３年創立嘅「北京稻草熊

影視文化」衍生出嚟嘅的品牌系列公司之一，主要做電視劇同網劇投資、開發、製作同發行。

呢隻稻草熊今年１月中旬殺到香港上市，招股價５﹒８８銀，暗盤已經升咗三成六，已經有

唔少人吼實佢。開市當日開報７銀，咆哮一聲後係咁衝，最高升到１１銀，收報１０﹒８銀，比

招股價高出八成四！有頭威諗住仲有勢，點知第二日後勁不繼，一跌跌三成。去到４月尾衝到去

１５﹒３銀頂峰後，唔知係咪衝到咁上下，唔夠力再行落去，一碌就碌咗近五個月，１０月正式

番到地面，喺２﹒１４銀到２﹒７２銀橫行……

突然間，呢隻熊醒啦！喺今個月６號開始微升，之後咆哮一聲，儲夠氣要爆啦！２﹒１９銀

、２﹒６１銀、４﹒５５銀、４﹒８１銀，去到今日５﹒１銀，呢５日升咗超過１０倍！點解突

然如夢初醒？原來係諗住收購上海金禾影視傳播公司，加埋陸續有待播劇出街，表現當然夠醒神

。好笑嘅係，有網民覺得呢單嘢同近排嘅「宏蕾事件」有關，直言「王力宏出事就炒吳奇隆概念

股？」。

係咪同王力宏有關就唔知啦，但係呢隻熊個底唔太好，事關今年５月畀證監會捉到，話有股

權高度集中嘅問題，小股東只有１﹒８％股權。畢竟呢隻都仲係細價股，依家炒到咁衡，大家都

要睇路，唔好亂咁跟風呀！請請！



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