《鍾之日記》體品造好安踏飆半成，潤地走低成最差藍籌

《鍾之日記》１２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場對疫情拖累復甦憂慮紓緩，隔晚美股急彈，但臨近聖誕長假，投資者入市意欲降，港股

高開低走，成交縮至不足一千億元。恒指今早高開２４９點，報２３２２１，最多曾升２８７點

，高見２３２５８，但其後升幅逐步收窄，買盤未有跟進。港股午後乏力，恒指一度僅升８點，

低見２２９７９，尾市買盤推動下，港股在２３１００爭持。最終恒指收市升１３１點或

０﹒５７％，報２３１０２；國企指數報８１９５，升５３點或０﹒６６％；科指升７２點或

１﹒２９％，報５６８５。大市成交只得９２７﹒８２億元。

據報阿里雲被暫停工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位，科技股升幅收窄。阿里巴巴

（０９９８８）反復升０﹒８８％；騰訊（００７００）全日升０﹒５％，成交有６１﹒５５億

元，為交投最多個股。

滬深股市今早偏悶，地產股全日保持下跌且尾盤跌幅擴大，拖累滬綜指全日倒跌０﹒０７％

，報３６２２﹒６２點，惟互聯網、半導體板塊拉高，深成指升０﹒７％，創業板指亦升

０﹒５５％。

年末將至，人行連續第三日進行１００億元人民幣７天期逆回購和１００億元人民幣１４天

期逆回購操作，連續三日淨投放１００億元人民幣。兩市成交１０６２５億元人民幣，按日增加

６﹒２％。

國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆接受官媒專訪時表示，當前中國經濟發展面臨需

求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，但有信心、有條件、有能力保持經濟運行在合理區間，

促進經濟社會發展行穩致遠。寧吉喆提到，要把跨周期和逆周期調節有機結合起來，有利於熨平

經濟波動、避免大起大落，保持經濟運行在合理區間，提高宏觀調控有效性。



＊安踏特息益股東，當心甜蜜陷阱＊



安踏體育（０２０２０）公布，為慶祝集團成立３０周年，董事會考慮在今個財政年度派發

特別中期股息，每股０﹒３港元，這是安踏上市１４年來首次派特別息，料派息總額高達

８﹒１１億元。安踏更表示，公司現金盈餘充足，自由現金流穩定，所以無懼向股民派糖。根據

安踏中期業績，集團截至上半年擁有５８﹒６億元人民幣的現金，看來有派特別息的餘裕。

但中國面對消費疲弱的大環境，安踏的股價已於年內高位１９１﹒３元下跌逾四成，此時派

息到底是喜是憂？花旗認為，安踏於現金流受壓情況下仍派特別中期股息，籲沽售其股票；不過

大摩則認為，宣派特別中期股息將有助改善投資者情緒，予「增持」評級。

安踏今日股價升５﹒４％，報１１６﹒１元；成交約８７７萬股，涉資１０﹒０５億元。作

為同業的藍籌股李寧（０２３３１）升５﹒１％，報８５﹒８元。

股民有息收自然開心，不過公司做出靚麗業績才是王道。安踏第三季度品牌產品的零售金額

按年僅增１０至２０％，遜於同業，如果單純因為派息而追入股票，未必是明智投資選擇。



＊內房股回落，潤地為表現最差藍籌＊



人民銀行、中國銀保監會及證監會先後發聲安撫房地產業，政策出現放寬信號。加上１２月

政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促

進房地產業健康發展和良性循環」，市場料內房政策底已現。

不過內房物管股繼續走弱，華潤置地（０１１０９）走低１﹒８％，為表現最差藍籌；萬科

（０２２０２）大跌３﹒３％；恒大（０３３３３）挫３﹒３％；奧園（０３８８３）挫

３﹒１％；世茂（００８１３）、合景（０１８１３）降０﹒８％；物管龍頭旭輝永升

（０１９９５）挫４﹒３％；融創服務（０１５１６）跌４﹒５％；彩生活（０１７７８）降

１﹒９％。

中信建投形容，本輪始於２０２０年８月「三綫四檔」融資規則的房地產金融政策調控周期

，已到尾聲並開始有所改善，但基本面數據繼續下行，尚未進入到恢復期。參考歷史表現，政策

見底到基本面恢復之間，多是板塊反彈前曼低位，故指現時至２０２２年第一季是配置地產板塊

的最佳時期。

而野村證券發布報告表示，房地產行業仍然是中國經濟增長反彈的關鍵。儘管中國政府日前

已為緩解開發商資金鏈緊張作出努力，但預計地產開發商及其建築合作商未來幾個月仍將面臨愈

發嚴重的財務挑戰。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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