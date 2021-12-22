【新冠肺炎】全國新增本土確診５７宗，陝西５３宗最多，東莞２宗

《經濟通通訊社２２日專訊》國家衛健委公布，１２月２２日，全國確診者新增確診７７宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２０宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東
及廣西各１宗）；本土病例５７宗（陝西５３宗，其中西安市５２宗、鹹陽市１宗；廣東２宗均
在東莞市；天津１宗在西青區；廣西１宗在防城港市）。無新增死亡病例；新增疑似病例２宗均
為上海境外輸入病例；新增治癒出院８０宗。此外，新增無症狀感染１９宗均為境外輸入；尚在
醫學觀察的無症狀感染者５０１宗（境外輸入４６３宗）。
＊孫春蘭赴西安調研：疫情防控形勢嚴峻複雜＊
內地的新冠肺炎疫情持續，國務院副總理孫春蘭１９日赴西安市調研指導疫情防控工作。她
坦言，當前陜西疫情正處在快速增長的階段，特別是西安市疫情防控形勢嚴峻複雜，並強調，要
貫徹「動態清零」總方針。
據內媒報道，孫春蘭同一（２０日）深入疫情集中爆發地長安大學、紫郡長安北區和雁塔區
隔離酒店、西安市疫情防控指揮部、疾控中心等實地考察防控措施落實、人員隔離、封控管理、
流調溯源、核酸檢測等情況。她強調，要貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總
方針，把疫情防控作為當前工作的重中之重。
境外輸入現有確診病例６３９宗（其中重症病例４宗），現有疑似病例３宗。累計確診病例
１０７３２宗，累計治愈出院病例１００９３宗，無死亡病例。
截至１２月２１日，全國現有確診病例１７６５宗（其中重症病例７宗），累計治愈出院病
例９４１４３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１００５４４宗，現有疑似病例
３宗。累計追蹤到密切接觸者１３９４３０４人，尚在醫學觀察的密切接觸者５５１８７人。
累計收到港澳台地區通報確診病例２９４４４宗。其中，香港特別行政區１２５４１宗（出
院１２１８４宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區
１６８２６宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）
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