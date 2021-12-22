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22/12/2021 09:09

【大國博弈】習近平：希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家主席習近平昨晚（２１日）同德國總理朔爾茨通電話，再
次祝賀朔爾茨就任德國總理。習近平強調，中方高度重視中德關係。近年來，中德合作一直是中
歐合作的「領頭羊」，這是兩國順應時代發展潮流作出的正確選擇。中歐是全球兩大獨立自主的
力量，有著廣泛戰略共識和共同利益。雙方要堅持全面戰略夥伴關係這一定位，堅持相互尊重、
互利共贏原則，確保中歐關系始終健康穩定發展。希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響，
持續為中歐關係注入穩定性和正能量。
　　習近平指出，雙方要堅持視對方的發展為機遇，保持高層引領的優良傳統，為中德關係發展
領航定向。雙方應該積極開辟新能源、綠色和數字經濟等新的合作領域，釋放服務貿易增長潛力
。歡迎德國企業發揮優勢，抓住中國開放帶來的新機遇，也希望德方為中國企業赴德國投資興業
提供公平營商環境。此外，要堅持通過對話解決地區熱點問題，遵循和強化國際關係中的民主原
則，堅決反對各種形式的霸權行徑和冷戰思維。

＊官媒引述朔爾茨：希望歐中投資協定早日生效＊

　　據《新華社》同時引述朔爾茨表示，德國願同中方一道努力，推動德中全方位戰略夥伴關係
進一步發展。德方願以明年慶祝德中建交５０周年為契機，舉辦好新一輪德中政府磋商，以建設
性態度促進歐中關係發展。希望歐中投資協定早日生效實施。德方願同中方在國際事務中共同維
護多邊主義。（ｗｌ）

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