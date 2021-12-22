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22/12/2021 09:33

【內房困局】世茂股份：轉讓物管資產不涉及向關聯方輸送利益

　　《經濟通通訊社２２日專訊》世茂股份（滬：６００８２３）早前擬將物業管理業務等相關
資產，以１６﹒５億元（人民幣．下同）出售予世茂服務（００８７３）的計劃令市場嘩然，上
交所隨即發出問詢函，要求世茂股份就向同系出售物業管理業務有關交易進行解釋。世茂股份昨
晚（２１日）發布的公告指，與世茂服務的交易並不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，
不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形。
　　世茂股份又指，轉讓相關資產予世茂服務，是公司實施業務調整、整合資源、深度聚焦優勢
主業的重要舉措，此舉有利於保障核心業務的持續穩健經營，符合公司長遠發展戰略，因此認為
交易具有必要性。
　　世茂股份本月１３日公告，擬將所屬的物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售
給關聯方世茂服務。今次交易涉世茂物業管理及其他２９家附屬公司，在管建築面積約為４６５
萬平方米，合約建築面積約為１０７９萬平方米。公司表示，上述交易產生的淨利潤約達
１１﹒６億元，將有效補充公司現金流，為推進項目開發建設提供更有力的保障。　
　　不過，市場質疑此宗系內交易，認為旗下物管業務既然已經分拆上市，為何母公司自身還擁
有大量物管公司？大行摩通認為，有關交易不單反映公司流動性緊張，亦顯露公司管治問題，投
資者應關注內房旗下的物管業務，被母公司用作財務工具。（ｗｌ）

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