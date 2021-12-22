《股林淘金－林家亨》ＲＮＡ療法先行者，聖諾（２２５７）可憧憬

《股林淘金》目前中港兩地股市均沒有真正的ＲＮＡ療法上市疫苗及製藥企業。現時正在招

股的Ｓｉｒｎａｏｍｉｃｓ聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）為此領域的先行者，具有市場稀缺性。



Ｓｉｒｎａｏｍｉｃｓ招股以來市場反應不錯。憑藉公司現有的豐富在研產品管線，以及多

項全球獨有技術，預期上市後有力持續擴張其在研產品數量，並針對更多具有巨大潛力的治療領

域開發新藥，提升公司長遠價值。



根據招股書披露，Ｓｉｒｎａｏｍｉｃｓ專注於探索ＲＮＡｉ和ｍＲＮＡ藥物和疫苗研發及

產業化，目前已搭建了十多款在研產品的管線，涵蓋抗腫瘤、抗纖維化、抗病毒和抗肝臟類代謝

疾病等多種治療領域。其中，臨床進展最快的核心產品ＳＴＰ７０５和ＳＴＰ７０７，均為針對

ＴＧＦ－Ｂａｔａ１和ＣＯＸ－２的雙靶向ｓｉＲＮＡ療法。



Ｓｉｒｎａｏｍｉｃｓ在中國及美國均佔有重要市場地位、全球首家運用ＲＮＡｉ技術在抗

腫瘤領域取得ＩＩ Ａ期臨床資料的國際ＲＮＡ藥物研發企業。目前公司的在研管線中所覆蓋的

抗腫瘤領域產品，數量超過同業，居於世界領先地位。這對其未來搶佔中美兩地的市場份額具有

重大優勢。



根據市場研究報告，目前用於全部適應症的ＲＮＡｉ療法的全球市場規模已由２０１８年的

０﹒１２億美元增加至２０２０年的３﹒６２億美元，年複合增長率達４４９﹒２％，估計於

２０３０年更將達到２５０億美元。於２０３０年，預期ＲＮＡｉ療法應用於常見病及腫瘤學的

市場規模將佔總市場規模的５４％；同時中國ＲＮＡｉ療法的市場規模將由２０２２年的約

０﹒０４億美元增至２０２５年的３億美元或以上，年複合增長率超過３００％，估計於

２０３０年將達到約３０億美元。從此看來，ＲＮＡｉ療法的市場具備高成長性和極大的憧憬空

間。



在行業比較上，與其他小分子藥物相比，ＲＮＡｉ療法藥物具備五大核心優勢：廣泛的可成

藥靶點、具精準及個性化的療法、安全性高、效果持久、開發成功率高且成本低。尤其是後者，

預示著只要擁有相關藥物開發技術及導入系統，製藥公司的新藥開發效率便相應大大提高。



基於市場稀缺性（香港公開發售的只有７５萬多股），公司綜合實力及其長遠擴張性，不難

成為投資者及投機者短期追捧的愛股。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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