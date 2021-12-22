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22/12/2021 11:50

【大國博弈】哈佛學者利伯瞞參與千人計劃罪成，「中國倡議」告捷

　　《經濟通通訊社２２日專訊》哈佛大學化學及化學生物學系前主任利伯（Ｃｈａｒｌｅｓ　
Ｌｉｅｂｅｒ），因涉嫌參與中國「千人計劃」，協助中國竊取美國技術，２０２０年１月被美
國司法部檢控，他面對虛假陳述、提交虛假報稅文件等６項罪名。案件日前經過超過６日審訊，
陪審團周二（２１日）裁定利伯的罪名全部成立。
　　利伯是一名殿堂級學者，在美國學術界擁有很高地位，而且他是美國司法部的「中國倡議」
計劃下首個面臨相關指控的非華裔人士，因此本案裁決將影響深遠。

＊利伯與華裔學生電郵曝光，曾收武漢理大薪酬＊

　　根據美國司法部指控，現年６２歲的利伯為了獲得諾貝爾獎，２０１１年同意參加中國千人
計劃，成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並獲得武漢理工大學資助，包括每月５萬美元
酬勞，及每年１５萬美元的「生活及個人開支」資助，另外利伯還協助武漢理工大學設立一間實
驗室，藉此收取武漢理工大學及中國政府的逾１５０萬美元報酬。利伯當時是至少六項美國國防
部及一項美國國立衛生研究院資助研究的主要研究者，但他否認自己參與千人計劃，也沒有披露
自己在中國的收入及銀行帳戶。
　　身患癌症的利伯否認全部控罪，其辯護律師指利伯是出於正常的學術原因才到中國演講，而
調查人員破壞或編造有關證據。
　　聯邦調查局（ＦＢＩ）曾到利伯的哈佛辦公室和住所中作突擊搜查，找到大量文件，包括一
些被視為關鍵證據的電郵。利伯和他的學生Ｌｉｑｉａｎｇ　Ｍａｉ之間在電郵訊息中提到，利
伯已獲中國政府通過，成為千人計劃的「高水平外國專家」，利伯在對方監管的武漢理工大學實
驗室擔任主任。辯方則表示，利伯從未承認或回覆過這些郵件。翻查資料，武漢理工大學材料學
科首席教授麥立強曾在哈佛大學擔任學者，導師就是利伯，其名字的英文拼音和案中的Ｍａｉ相
同。
　　檢方還向法庭展示數十封利伯與武漢理工大學人員的往來郵件，對方告知利伯薪水的支付方
法，一半會以美元現金形式支付，另一半則被存入其在中國的銀行帳戶，利伯又曾在郵件中提及
，武漢理大違反協議，在和利伯的合作期間使用了哈佛大學的名字，而這次合作「不適合告知美
國政府」。另外，曾為利伯打點武漢之行的行政協調員出庭時，證實利伯持有一張中國的銀行卡

　　利伯在接受ＦＢＩ調查時否認從中國獲得工資，武漢理大只報銷了他的機票錢，自己也不具
備參與「千人計劃」的資格，後來他承認武漢理大為他開設了銀行賬戶，但他從來沒有使用過這
些存款，還承認曾用行李箱把美元現金從中國帶返美國，而沒有向政府申報。

＊學術巨人倒下，美司法部嚐勝利＊

　　利伯案之所以意義深遠，不但因為利伯在學術圈地位顯赫，還因為本案是美國司法部推進「
中國倡議」計劃後的一次重大勝利。外界預計，利伯案的裁決對美國高校及專家學者帶來警惕作
用，但於此同時華裔學者及學生日後將面對更嚴格的審查。
　　「中國倡議」是在２０１８年由時任美國司法部長塞申斯發起，內容包括對涉嫌從事商業秘
密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人展開調查並起訴，應對中國海外投資構成的威脅，反制中國
的情報活動和惡意海外影響力活動。
　　在新總統拜登上任之後，「中國倡議」的推進有所動搖，尤其是在加拿大華裔研究員胡安明
獲無罪釋放後，外界要求叫停「中國倡議」計劃的聲浪被推至最高。美國學術界指，ＦＢＩ在美
國大學內搜查中國間諜，引發了人們對種族身份背景的擔憂，並損害了美國的研究能力和科技競
爭力。（ｅｙ）

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