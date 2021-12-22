【大國博弈】哈佛學者利伯瞞參與千人計劃罪成，「中國倡議」告捷

《經濟通通訊社２２日專訊》哈佛大學化學及化學生物學系前主任利伯（Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｌｉｅｂｅｒ），因涉嫌參與中國「千人計劃」，協助中國竊取美國技術，２０２０年１月被美

國司法部檢控，他面對虛假陳述、提交虛假報稅文件等６項罪名。案件日前經過超過６日審訊，

陪審團周二（２１日）裁定利伯的罪名全部成立。

利伯是一名殿堂級學者，在美國學術界擁有很高地位，而且他是美國司法部的「中國倡議」

計劃下首個面臨相關指控的非華裔人士，因此本案裁決將影響深遠。



＊利伯與華裔學生電郵曝光，曾收武漢理大薪酬＊



根據美國司法部指控，現年６２歲的利伯為了獲得諾貝爾獎，２０１１年同意參加中國千人

計劃，成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並獲得武漢理工大學資助，包括每月５萬美元

酬勞，及每年１５萬美元的「生活及個人開支」資助，另外利伯還協助武漢理工大學設立一間實

驗室，藉此收取武漢理工大學及中國政府的逾１５０萬美元報酬。利伯當時是至少六項美國國防

部及一項美國國立衛生研究院資助研究的主要研究者，但他否認自己參與千人計劃，也沒有披露

自己在中國的收入及銀行帳戶。

身患癌症的利伯否認全部控罪，其辯護律師指利伯是出於正常的學術原因才到中國演講，而

調查人員破壞或編造有關證據。

聯邦調查局（ＦＢＩ）曾到利伯的哈佛辦公室和住所中作突擊搜查，找到大量文件，包括一

些被視為關鍵證據的電郵。利伯和他的學生Ｌｉｑｉａｎｇ Ｍａｉ之間在電郵訊息中提到，利

伯已獲中國政府通過，成為千人計劃的「高水平外國專家」，利伯在對方監管的武漢理工大學實

驗室擔任主任。辯方則表示，利伯從未承認或回覆過這些郵件。翻查資料，武漢理工大學材料學

科首席教授麥立強曾在哈佛大學擔任學者，導師就是利伯，其名字的英文拼音和案中的Ｍａｉ相

同。

檢方還向法庭展示數十封利伯與武漢理工大學人員的往來郵件，對方告知利伯薪水的支付方

法，一半會以美元現金形式支付，另一半則被存入其在中國的銀行帳戶，利伯又曾在郵件中提及

，武漢理大違反協議，在和利伯的合作期間使用了哈佛大學的名字，而這次合作「不適合告知美

國政府」。另外，曾為利伯打點武漢之行的行政協調員出庭時，證實利伯持有一張中國的銀行卡

。

利伯在接受ＦＢＩ調查時否認從中國獲得工資，武漢理大只報銷了他的機票錢，自己也不具

備參與「千人計劃」的資格，後來他承認武漢理大為他開設了銀行賬戶，但他從來沒有使用過這

些存款，還承認曾用行李箱把美元現金從中國帶返美國，而沒有向政府申報。



＊學術巨人倒下，美司法部嚐勝利＊



利伯案之所以意義深遠，不但因為利伯在學術圈地位顯赫，還因為本案是美國司法部推進「

中國倡議」計劃後的一次重大勝利。外界預計，利伯案的裁決對美國高校及專家學者帶來警惕作

用，但於此同時華裔學者及學生日後將面對更嚴格的審查。

「中國倡議」是在２０１８年由時任美國司法部長塞申斯發起，內容包括對涉嫌從事商業秘

密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人展開調查並起訴，應對中國海外投資構成的威脅，反制中國

的情報活動和惡意海外影響力活動。

在新總統拜登上任之後，「中國倡議」的推進有所動搖，尤其是在加拿大華裔研究員胡安明

獲無罪釋放後，外界要求叫停「中國倡議」計劃的聲浪被推至最高。美國學術界指，ＦＢＩ在美

國大學內搜查中國間諜，引發了人們對種族身份背景的擔憂，並損害了美國的研究能力和科技競

爭力。（ｅｙ）

