【重拳監管】稅務愈查漏洞愈大，浙滬要求藝人主播年底前自查糾正

《經濟通通訊社２２日專訊》內地直播帶貨一姐薇婭遭杭州市稅務局追繳稅款及重罰超過

１３億元人民幣，行業人心惶惶，據內媒《新京報》稍早引述稅務部門內部人士指，除了薇婭、

雪梨等人之外，還有部分一線主播沒有披露，各一線主播一直在補稅且越查漏洞愈大。上海市稅

務局、浙江省稅務局今日表示，要求此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、

網絡主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於２０２１年底前向稅務部門主動報告

和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。對仍拒不自查自糾或者

自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。

兩地稅務局通告均指出，今年９月份，國家稅務總局辦公廳印發有關通知後，許多明星藝人

、網絡主播納稅人主動聯繫稅務部門進行了自查補稅。據《新華社》報道，至今已有過千人主動

補交稅項。

薇婭因偷逃稅被稅務機關處罰，隨後頭部主播李佳琦、羅永浩雙雙登上微博熱搜。羅永浩所

屬交個朋友公司迅即回應「我們沒有問題」；李佳琦團隊負責人亦回應「我們經營一切正常」。

不過有消息稱，除薇婭外仍有一線主播受罰，稅務部門將擇日公布。（ｗｌ）

