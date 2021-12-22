《投資智慧－鄧聲興》信義系進軍多晶硅領域，未來業績值得期待

《投資智慧》信義玻璃（００８６８）發盈喜，預計截至１２月底止財政年度錄得純利介乎

１０９－１１９億元，較去年同期的６４億元相比，按年增長７０％－８５％。純利大幅提升，

主要受惠於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，使得年內浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售量

大幅提升。與此同時，也受惠於其聯營公司信義光能（００９６８）的盈利貢獻有所增加。信義

玻璃作為全球浮法工業唯一的成長股，量價齊升賦能成長，而汽玻及建築玻璃亦為行業龍頭，高

利潤率貢獻穩增現金流。



此外，信義玻璃及信義光能日前宣布已訂立合營企業協議，透過各自的全資附屬公司同意成

立信義晶硅，分別由信義光能及信義玻璃擁有５２﹒０％及４８﹒０％權益。於透過股權與債務

組合的方式按比例注入最高出資承擔總額約４０億港元。信義晶硅將從事多晶硅生產項目，於中

國雲南省曲靖市麒麟區建設多晶硅生產廠房，估計年產將達到６００００噸，而白炭黑的估計年

產能最多為１００００噸。可以看出，曲靖光伏產業集群正在形成，電價也將作為成本差異化的

主要來源後發優勢顯著。並且，多晶硅作為光伏行業的關鍵原料，廣泛用於生產傳統太陽能電池

。隨著中國將建設越來越多的太陽能發電場，以響應到２０６０年實現「碳中和」的國家目標，

也使得多晶硅的需求將會大幅增加。而信義光能的太陽能玻璃產品銷售也將與信義晶硅的多晶硅

銷售產生協同效應，共同捕捉新的商機。



市場對於此次信義系進入多晶硅領域略有擔心，認為不符合過去主要圍繞玻璃建立起來的競

爭優勢。但仔細來看，信義系在光伏領域長期布局思路清晰，具備較好的客戶協同性。不論是硅

料、ＥＶＡ還是玻璃，下游客戶均高度重疊，一方面有助於其在單一領域形成更高市佔率，另一

方面有助於增強在客戶端的供應粘性。未來業績表現值得投資者期待。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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