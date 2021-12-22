《拆局麒想－林嘉麒》安踏派特息市場不賣帳，銷售放緩戰略成疑

《拆局麒想》企業具盈利能力，回饋股東派息固然重要，如果有特別股息，更加叫投資者興

奮雀躍，理應利好股價。安踏（０２０２０）近日宣布，為慶祝成立３０周年，將於今年度派發

特別中期股息，每股０﹒３港元。消息公布後，不但沒有利好股價，更有大行看法負面說未來會

令安踏有財務壓力，當中又涉及大股東以慈善方式減持股份原因。當然，大部分大行都是唱好居

多，但為何股價這麼弱勢呢﹖



首先看財務狀況，安踏公告指，原因是「現金盈餘充足，自由現金流穩定，故提出該決議案

。」今次派息涉及約８億港元，而中期業績可見，集團自由現金有５８﹒６億元（人民幣．下同

），較去年同期的１９億元大幅增加２倍，淨現金狀況為１０１億元，大增７０％。似乎花旗看

淡的理據未太足。反而，大摩提到「宣派特別中期股息將有助改善投資者情緒」，確實，安踏股

價近月持續下滑，遠遠落後於同業表現。



大部分投資者應該認同：「買股票是買前景」，而派特別息只是錦上添花，假如營運表現不

理想，就算你年年派高息，甚至派息比率超高，作為股東也未必滿意。安踏早月公布第三季度安

踏品牌產品之零售金額按年錄得只有１０至２０％的低段正增長；Ｆｉｌａ品牌產品零售金額按

年錄得只有中單位數的正增長；儘管其他品牌產品零售金額按年錄得３５至４０％的正增長，明

顯叫市場失望。再者，管理層亦因此大降今年Ｆｉｌａ銷售增長預期，由原先的３０％下調至介

乎２０％至２５％，以反映第三季表現弱。眾所周知，安踏是靠Ｆｉｌａ食糊，也代表安踏的盈

利增長動力。有行因此下調其２０２１至２０２３年度盈利預測１３至１７％，估計，今年下半

年，Ｆｉｌａ營運利潤率會降至１９％，要知道去年同期則為２６﹒５％。筆者認為這是安踏大

跌的最主要原因。



市場平均預計安踏在今年度每股盈利２﹒９１元，而上半年每股盈利１﹒４２元，則下半年

盈利增長要點為增長。假如安踏第四季未能扭轉第三季情況，不單止全年未能達到市場預期，而

且未來增長更存疑，皆因市場暫時預期２０２２年度其盈利增長要有２８﹒８％，２０２３年度

要有２５％。早前安踏體育在成立三十周年舉行了「安踏３０＋」主題活動，重磅發布新十年戰

略和可持續發展計劃，提出「成為世界領先的多品牌體育用品集團」新十年願景，「單聚焦、多

品牌、全球化」的新戰略，「創造共生價值」的新價值主張。當時，亦向大行大派前景樂觀預期

，品牌零售金額增長高達３０％，似乎暫時有出閘脫腳情況。除了發展戰略外，亦有一個未來

２４個月快速增長的「贏領計劃」。戰略以「專業為本」、「品牌向上」兩個主方向。前者計劃

持續為國家隊打造比賽裝備，科技研發，以跑步、籃球、女子運動作核心品類。後者，提到以Ｚ

世代、加速ＤＴＣ升級及數字化改革，及兒童市場為定位。



筆者完全認同安踏的發展計劃定位，產品以Ｚ世代為主，其消費力驚人，以女士兒童為產品

方向，亦可拉高整體毛利率及利潤。確實，體育品牌在高速擴張多年後，需要增加新元素從而加

速盈利增長。不過，要做到商品設計年輕化，並不容易。何況管理層提及目標規模流水年複合增

長１８至２５％，市場份額提升３至５個百份點；加強一至三線城市渠道布局，加強購物中心布

局，提升線上佔比４０％等。同時完善渠道，預期兩年內ＤＴＣ業務（線上及線下）佔比由現時

４０％，提高至７０％，五年內線上複合年增長率達到約３０％，佔零售銷售額的４０％等等，

均需要時間才可以印證。面對現實是，近期銷售出現了問題，遠水不能救近火，長遠的憧憬相信

難以抵擋短期的營運數據。安踏近期由低位反彈了，投資者反而要擔心會否彈完就散。《新城晉

峰資產管理董事 林嘉麒》



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