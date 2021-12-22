《樓市亮話－湯文亮》地產行業沒有唱高散貨這回事

《樓市亮話》有老友話很少見到我去一些上市公司晚宴，而那些晚宴由上市公司埋單，菜式

名貴，酒水任飲，點解唔去，我話除了我不是一個貪飲貪食的人之外，而且我最怕日後那些上市

公司老闆叫我買他們的股票，我買都唔緊要，最擔心就是他們用我做人辦，唱高散貨，搞到輸錢

的人來公司搵我，正式是黑狗偷食白狗當災。



對於那些上市公司的董事，其實我不太恭喜，不少公司搞套大龍鳳，就算可以上市，只不過

是集資一億幾千萬，上市費用都用了兩三千萬，這也沒有問題，只要上市之後可以兌現承諾，繼

續搵錢，股價一定會慢慢上升，但不少公司在上市之後很快便發出盈警。據統計，大約有七成半

公司在上市之後，股價長期低於上市時水平，對於持有大量那類股票的人，唯有用一招不大正規

的唱高散貨，不過，這一招是兵行險著，隨時會惹上官非。



近日有名廚涉嫌為他的股票唱高散貨，有機會身陷囹圄，點解仲會有人相信，其實是一個貪

字，有人話某隻股票在短時間內可以急升，而且又有先例可循，令到不少人落搭，如果當事人唱

高但唔賣，大家齊齊坐艇就冇問題，但如果可以證實是唱高散貨，咁就會惹上官非，所以，我對

於那些為了唱高散貨的上市公司並不恭維，既然如此，點解仲要去那些公司的晚宴？



老友話，天下烏鴉一樣黑，地產行業亦是唱高散貨，每一年在年初時的時候，問十個地產佬

，十個都會話樓市會有多少升幅，話當年樓價會下跌的地產佬很少，這還不是唱高散貨？老實說

，話樓市有多少升幅都只是在一成之內，又點可以話唱高散貨，只可以說是賣花讚花香，賣樓唔

講樓市上升，唔通講樓價跌，是否想唔撈？反而有一些評論員話樓市會大跌三成，而他們大多數

是沒有樓，令人懷疑有唱低吸納之嫌，而事實上就算樓市真的是下跌三成，他們仍然不會買樓，

所以又不算是唱低吸納，並不是地產行業不想唱高散貨，唱低吸納，但地產行業實在太大，行內

人有心無力而已。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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