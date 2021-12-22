【企業盈警】蘇創燃氣（１４３０）料中期修訂盈轉虧４﹒５億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》蘇創燃氣（０１４３０）公布，預期截至今年６月３０日止中

期虧損約４﹒４９億元（人民幣．下同），而於８月公布的中期業績則披露錄純利３６６０萬元

。

該集團指，轉盈為虧主因財務擔保合同重新計量約３﹒２２５億元，有關存款質押合同項下

的已抵押銀行存款３﹒１５１億元以及太倉天然氣向銀行提供的擔保，以擔保銀行與借款人訂立

的銀行承兌協議及流動資金借款合同，涉及最高金額１﹒３７５億元，以及有關貿易及其他應收

款項減值的金融及合同資產減值虧損約２﹒１７９億元。該集團預期於本月底前公布經修訂中期

業績。



＊４０００萬人幣存款遭沒收＊



此外，該集團獲告知，江蘇騰旭於一家銀行擁有的４０００萬元存款已根據其與該銀行於去

年１２月１５日訂立的存款質押合同條款沒收。存款質押合同乃為擔保一名借款人於內地信用證

開證合同的相關責任而訂立，而相關責任未獲履行。該集團已委聘中國法律顧問就相關交易及被

有關銀行沒收的銀行存款提供意見及協助，包括與有關銀行討論相關成員公司被沒收存款的可收

回性，並以該集團相關成員公司名義催促相關借款人償還被有關銀行沒收的款項。

該集團又獲告知，太倉天然氣所發出５０００萬元承兌匯票的付款已於本月１７日到期，而

太倉天然氣已與有關銀行結算承兌匯票。太倉天然氣已要求上海浦東燃氣發展償還５０００萬元

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