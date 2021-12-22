億都國際（００２５９）計劃分拆有機發光顯示器產銷聯營上海上市

《經濟通通訊社２２日專訊》億都（國際控股）（００２５９）公布，持有３５﹒１％股權

的聯營公司蘇州清越光電科技正計劃將股份於上海證券交易所上市。

該集團指，蘇州清越主要業務為開發、生產及銷售有機發光顯示器產品，已向上海證券交易

所提交相關申請以供批准。該集團強調，蘇州清越的首次公開發售須待若干條件達成方可作實，

且可能會或可能不會按計劃進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。（ｗｈ）

