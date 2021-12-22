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22/12/2021 11:48

【回顧展望－如履薄冰】國會山莊騷亂震驚全球，緬甸中東火頭處處

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》２０２１年，世界在１月６日美國國會山莊的騷亂中
拉開序幕，非裔警察Ｅｕｇｅｎｅ　Ｇｏｏｄｍａｎ隻身阻擋暴徒闖入參議院會議廳的影像，連
同８個月後美軍最高將領被曝曾密電中國「承諾不會開戰」，冥冥中定下這一年的基調－－所有
看起來的平靜、順暢、希望、和平……原來都如履薄冰。
　
＊狂人籲永不認輸，特粉攻陷「民主堡壘」＊
　
　　經歷２０２０年底逾一個月的總統大選司法戰鬧劇，民主黨籍候選人拜登正式獲得３０２張
選舉人
票，穩操白宮入場券。殊不知，窮途末路的狂人特朗普踏入２０２１年即高呼，「永不認輸、永
不放
棄」，更向身兼參院議長的副總統彭斯施壓，要求其１月６日主持國會兩院聯席會議時，拒絕認

搖擺州的選舉人票。
　　鑒於特朗普的要求遭彭斯拒絕，數以千計「特粉」當天衝破安全路障，打碎窗戶爬牆闖入國
會山莊，試圖阻撓選舉人票認證及活捉彭斯、眾議院議長佩洛西；「特粉」高舉南方邦聯旗長驅
直入，「民主堡壘」警鈴大作、煙霧迷漫的影像，震驚全球。
　　騷亂爆發後，特朗普一直保持沉默，待局勢不斷升級後才發布一段影片呼籲支持者回家，但
仍重申「我們的選舉被偷走了」，被指煽動暴力。
　
＊《華郵》爆美軍最高將領密電中國防失控＊
　
　　騷亂導致５人死亡及多名警員受傷，首都華盛頓特區實施宵禁，並在稍後宣布公共緊急狀態
保持１５天，直至拜登１月２０日就職。民主黨形容此為「未遂政變」，並於２月就事件發起對
特朗普
的第二次彈劾，惟未能在參議院通過；其後數月，多名騷亂的參與者遭拘捕和判刑；而中國外交
部１２月發布的一份批判美國民主制度的報告則指，「國會山莊的槍聲與鬧劇徹底揭開美式民主

華麗外衣」。
　　《華盛頓郵報》９月更爆料，在國會山莊騷亂後兩日，美國軍方最高將領、參謀長聯席會議
主席Ｍａｒｋ　Ｍｉｌｌｅｙ曾致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，指「事情看起來可
能不穩定…
…但一切都很好」，美軍不會對中國發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。
　
＊拜登「老懵懂」，阿富汗撤兵如「西貢翻版」＊
　
　　特朗普的陰影揮之不去，除了持續撕裂美國、拖累疫苗防線，更在８月釀成拜登上任後最大
危機。基於特朗普２０２０年２月跟塔利班達成的撤軍協議，美軍須於２０２１年５月１日前完
全從阿富汗
撤兵，加上到特朗普１月離任時，美軍在當地的六大基地僅剩巴格拉姆空軍基地，拜登４月時硬

頭皮敲定８月３１日前為撤出全部美軍的死限。
　　進入８月，經美國情報部門評估「３０至９０天才會垮台」的阿富汗政府軍，在塔利班吹枯
拉朽
地攻城掠地中不戰而降，總統加尼更帶著大量現金登上直升機一走了之，直升機盤旋於美國駐阿
富汗大使館屋頂上空協助緊急撤離的景象，被美媒形容為１９７５年的「西貢翻版」。
　　面對首都喀布爾世界末日般的煉獄場面－－人們追逐美軍運輸機甚至爬上機身、攀繩試圖越
過圍牆進入已封鎖的機場、抱著孩子在混亂街頭漫無目的地奔跑……拜登自揭老底稱，美國在阿
富汗的使命「從來不是建設國家或團結民主」，他其後更指，「不知道混亂是如何發生」，其民
調不支持率佔比升至４９％，為１月以來首次超越４７％的支持佔比。
　
＊緬甸軍方突拘昂山素姬，巴以互射火箭彈＊
　
　　美國在阿富汗長達２０年的苦心經營短短數日即化為烏有，同樣灰飛煙滅的還有緬甸的脆弱

主和以色列、巴勒斯坦的脆弱和平。
　　２月１日，在選舉勝出的全國民主聯盟（ＮＬＤ）原定展開第二個任期，但緬甸軍方當天清
晨突然
毫無預警地拘禁包含國務資政昂山素姬、總統溫敏在內的民選政府高層，緬甸全國隨後爆發大規
模的反軍事政變示威、罷工。緬甸軍總司令敏昂萊祭出斷網、鎮壓、逮捕等強硬回應，美國等西
方國家紛紛對軍政府採取制裁措施。
　　其後８月，緬甸成立看守政府並由敏昂萊擔任總理，其表示將於２０２３年底舉行大選。
１２月６日
，緬甸法院以煽動公眾騷亂和違反防疫衛生規定的罪名，判處昂山素姬４年監禁，軍政府其後宣
布為其減刑兩年。
　　另在中東，巴勒斯坦示威者和以色列警方５月在東耶路撒冷因社區驅逐判令再次爆發衝突，
巴勒斯坦激進伊斯蘭組織哈巴斯５月１０日向以色列第二大城特拉維夫發射火箭彈，以色列隨即

開空襲報復行動，事件至少造成３００名平民喪生，為自２０１４年後最嚴重的一次衝突。
　
＊長賜號阻塞蘇伊士，再響供應鏈風險警告＊
　
　　如果說２０２０年的封城堵路，令各國開始反思「Ｊｕｓｔ　ｉｎ　ｔｉｍｅ」的供應鏈是
否要更改為「Ｊｕｓｔ　ｉｎ　ｃａｓｅ　」，那麼３月的「長賜號」巨型貨輪在蘇伊士運河擱
淺，導致亞歐咽喉雙向交通中斷事
件，更是敲響全球供應鏈的風險警告。
　　由於蘇伊士運河承載全球貿易至少１２％的商品、８％液態天然氣、日均１００萬桶原油的
運輸，運
河堵塞令往來亞歐的海上運輸被逼繞行３５００海里非洲好望角，恐導致消費品、能源運輸大延
誤，
被稱為「蘇伊士危機」。據估算，每日滯留貿易金額估計達９６億美元，相當於每小時４億元，

分鐘６７０萬美元。
　　貨輪在經過６天的搶救行動後終於脫困，蘇伊士運河管理局一度向船主及保險公司索賠
９﹒１６
億美元。５月１２日，運河管理局向埃及政府提交蘇伊士運河南段航道拓寬計劃，預計兩年內完

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