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22/12/2021 11:48

【回顧展望－如履薄冰】美日德政壇人事翻新，風雲人物作古離世

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》有人說，２０２１年的關鍵字當包括一個「離」字－
－除了逾３３０萬人因新冠肺炎離世，「地球村」依舊隔絕疏離；更有美國、日本、德國三個主
要經濟體的領導人齊離任別去，以及或叱吒風雲或臭名昭著的人物作古離世。
　
＊「歐洲鐵娘子」默克爾１６年後終卸任＊
　
　　如果說美國第４５任總統特朗普的離任充滿危機四伏，那麼執掌德國１６年的「歐洲鐵娘子
」默
克爾的離任，則是榮譽滿載。自２００５年以基民盟主席身份成為德國史上第一位女總理，她率
領德
國和歐洲先後經歷了金融危機、歐債危機、難民危機、脫歐危機、烏克蘭危機、新冠危機、阿富
汗危機。
　　她最大的政治遺產，當屬在歐債危機期間力挽狂瀾，既堅持了財政紀律，又避免了市場崩盤
；不單拯救了南歐重債國的經濟，更拯救了歐元和全球金融市場秩序，被譽為「共識締造者」。
她最為人景仰的，是２０１５年力排眾議，收容逾百萬名中東、非洲難民，大愛包容盡顯人性光
輝，
並因此獲《時代》雜誌評為年度風雲人物。
　　１２月８日，前財長朔爾茨攜「交通燈三黨組合」正式接任，有別於默克爾時期中間偏右路

，新執政聯盟包括中間偏左的社民黨、環保主義至上的激進綠黨、信奉自由主義的自民黨。
　
＊「令和大叔」菅義偉豪賭奧運失民心＊
　
　　相比默克爾叱吒歐洲政壇長達１６年，去年９月接任日本首相的「令和大叔」菅義偉，未能

脫「奧運魔咒」匆匆一年就黯然下台。
　　出生平民，憑勤力一步步邁向權力中心的菅義偉，上台之初被寄予厚望，但由於處理疫情不
力，上任三個月時的支持率就從９月的６０％跌至４０％。進入２０２１年，面對日本疫情急速
擴散，東京
都先後四度進入緊急狀態，誓言「使本屆奧運會成為人類戰勝病毒的象徵，給全世界帶來希望和
勇氣」的菅義偉，無視國內民眾的反對聲音，堅持如期舉辦東京奧運。
　　儘管沒有觀眾，但奧運開幕後日本單日新增確診病例暴增至原先的近５倍，連日本殿堂級作
家村上春樹也指，「首相好像不太具備傾聽的能力」。而政治豪賭亦無助提振日本經濟，第三季
ＧＤＰ按季萎縮０﹒８％，遠低於市場預期。９月３日，菅義偉正式宣布放棄角逐連任自民黨總
裁，繼任
者由前外相岸田文雄勝出。
　
＊從希臘王子到英國王夫，菲臘謝幕＊
　
　　除了特朗普、默克爾、菅義偉離開權位，這一年還有數位重量級人物揮別人世。其中，最有
視覺衝擊感的，必定是９９歲的英國菲臘親王。
　　出生於１９２１年６月１０日的菲臘親王（（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｍｏｕｎｔｂａｔｔｅｎ），
在成為「英國女王背後最重要
的男人」之前為希臘王子，自１８歲首次邂逅當時的伊莉莎白，到２６歲時成婚，兩人相守近
７５年。
儘管跟女王育有４名子女，但都不是以Ｍｏｕｎｔｂａｔｔｅｎ為姓，菲臘親王曾抱怨，自己是
這個國家唯
一不能將自己的姓氏傳給孩子的男人。為此，女王於１９６０年發布樞密院御令，明確兩人的孩
子將
來在無頭銜或需要使用姓氏的情況下，將使用「蒙巴頓－溫莎」的父母聯姓。
　　菲臘親王被視作是最早的現代化皇室成員，他１９６９年就接受電視訪問，被問及英國君主

在現代民主中是否仍是一個相關機構或不合時宜的問題就指，如果有人覺得君主制度的存在是為
了君主本身的利益，那完全是一種誤解，因為並非如此。「它理應是為了國民的利益而存在，如
果任何國家在任何時候覺得該制度是不可接受的，那麼就讓他們來改變吧。」
　
＊攪動伊拉克戰雲，兩戰爭鷹派歸塵土＊
　
　　而在大洋彼岸的美國，曾任國防部長的拉姆斯菲爾德（Ｄｏｎａｌｄ　Ｒｕｍｓｆｅｌｄ）
、曾任國務卿的
鮑威爾分別於６月、１０月去世，兩人都被視作戰爭鷹派。
　　其中，享年８８歲的拉姆斯菲爾德以支持美國強硬回應９１１恐襲而聞名，但他由對阿富汗
基地
組織和塔利班發動空襲，到將注意力轉到伊拉克，最終因發動戰爭充滿爭議和他的「已知的已知
」和「已知的未知」論，令政治生涯毀於一旦。
　　而享年８４歲的鮑威爾是美國史上首位黑人國務卿，上任後即遇上中美軍機南海相撞事件，

跟拉姆斯菲爾德一樣牽涉伊拉克戰爭。他２００３年２月５日用錯誤情報（另一說法為虛假證據
），在
聯合國安理會推銷伊拉克戰爭，其後自認這一刻將永遠是他記錄中的「污點」。
　
＊華爾街巨騙麥道夫，死亡抹不去恥辱＊
　
　　如果說政治人物的功過留待歷史評說，那麼４月１３日離世的史上最大龐氏騙局的製造者麥

夫（Ｂｅｒｎａｒｄ　Ｍａｄｏｆｆ），則肯定遺臭萬年。曾經官至美國納斯達克股票市場公司
董事會主席的他，
「客戶」遍及富豪名流、知名銀行，涉及詐騙金額高達６５０億美元。他８２歲的人生，背後是
一個
時代金融不法與失策的象徵。
　　華爾街巨騙如何煉成？自１９７０年代開始，麥道夫利用對沖基金虛設投資項目為誘餌，通
過承
諾１０％－１５％的高收益率和精心制作的虛假財務報表，設計出一個「拆東牆、補西牆」的金
字塔式
龐氏騙局。直至２００８年金融危機，對沖基金和其他機構投資者贖回逾１２０億美元，沒有新
的現金
流的騙局終於東窗事發。
　　２００９年，麥道夫承認了１１項與洗錢、作偽證和偽造財務文件有關的重罪指控，被判監
禁１５０
年。在延續逾２０年的騙局中，總共有１３６個國家的３﹒７萬人受騙，其中許多人一夜赤貧。
有分析就
指，麥道夫的騙局之所以能持續這麼長時間，是因為它更多是在迎合客戶的恐懼而非貪婪。而麥
道夫在２００９年６月２９日被判刑之前發表聲明稱，「我要為巨大的苦難和痛苦負責，我給我
的家人
和孫輩留下了恥辱的遺產。」

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