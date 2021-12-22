【回顧展望－如履薄冰】美日德政壇人事翻新，風雲人物作古離世

《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》有人說，２０２１年的關鍵字當包括一個「離」字－

－除了逾３３０萬人因新冠肺炎離世，「地球村」依舊隔絕疏離；更有美國、日本、德國三個主

要經濟體的領導人齊離任別去，以及或叱吒風雲或臭名昭著的人物作古離世。



＊「歐洲鐵娘子」默克爾１６年後終卸任＊



如果說美國第４５任總統特朗普的離任充滿危機四伏，那麼執掌德國１６年的「歐洲鐵娘子

」默

克爾的離任，則是榮譽滿載。自２００５年以基民盟主席身份成為德國史上第一位女總理，她率

領德

國和歐洲先後經歷了金融危機、歐債危機、難民危機、脫歐危機、烏克蘭危機、新冠危機、阿富

汗危機。

她最大的政治遺產，當屬在歐債危機期間力挽狂瀾，既堅持了財政紀律，又避免了市場崩盤

；不單拯救了南歐重債國的經濟，更拯救了歐元和全球金融市場秩序，被譽為「共識締造者」。

她最為人景仰的，是２０１５年力排眾議，收容逾百萬名中東、非洲難民，大愛包容盡顯人性光

輝，

並因此獲《時代》雜誌評為年度風雲人物。

１２月８日，前財長朔爾茨攜「交通燈三黨組合」正式接任，有別於默克爾時期中間偏右路

線

，新執政聯盟包括中間偏左的社民黨、環保主義至上的激進綠黨、信奉自由主義的自民黨。



＊「令和大叔」菅義偉豪賭奧運失民心＊



相比默克爾叱吒歐洲政壇長達１６年，去年９月接任日本首相的「令和大叔」菅義偉，未能

擺

脫「奧運魔咒」匆匆一年就黯然下台。

出生平民，憑勤力一步步邁向權力中心的菅義偉，上台之初被寄予厚望，但由於處理疫情不

力，上任三個月時的支持率就從９月的６０％跌至４０％。進入２０２１年，面對日本疫情急速

擴散，東京

都先後四度進入緊急狀態，誓言「使本屆奧運會成為人類戰勝病毒的象徵，給全世界帶來希望和

勇氣」的菅義偉，無視國內民眾的反對聲音，堅持如期舉辦東京奧運。

儘管沒有觀眾，但奧運開幕後日本單日新增確診病例暴增至原先的近５倍，連日本殿堂級作

家村上春樹也指，「首相好像不太具備傾聽的能力」。而政治豪賭亦無助提振日本經濟，第三季

ＧＤＰ按季萎縮０﹒８％，遠低於市場預期。９月３日，菅義偉正式宣布放棄角逐連任自民黨總

裁，繼任

者由前外相岸田文雄勝出。



＊從希臘王子到英國王夫，菲臘謝幕＊



除了特朗普、默克爾、菅義偉離開權位，這一年還有數位重量級人物揮別人世。其中，最有

視覺衝擊感的，必定是９９歲的英國菲臘親王。

出生於１９２１年６月１０日的菲臘親王（（Ｐｈｉｌｉｐ Ｍｏｕｎｔｂａｔｔｅｎ），

在成為「英國女王背後最重要

的男人」之前為希臘王子，自１８歲首次邂逅當時的伊莉莎白，到２６歲時成婚，兩人相守近

７５年。

儘管跟女王育有４名子女，但都不是以Ｍｏｕｎｔｂａｔｔｅｎ為姓，菲臘親王曾抱怨，自己是

這個國家唯

一不能將自己的姓氏傳給孩子的男人。為此，女王於１９６０年發布樞密院御令，明確兩人的孩

子將

來在無頭銜或需要使用姓氏的情況下，將使用「蒙巴頓－溫莎」的父母聯姓。

菲臘親王被視作是最早的現代化皇室成員，他１９６９年就接受電視訪問，被問及英國君主

制

在現代民主中是否仍是一個相關機構或不合時宜的問題就指，如果有人覺得君主制度的存在是為

了君主本身的利益，那完全是一種誤解，因為並非如此。「它理應是為了國民的利益而存在，如

果任何國家在任何時候覺得該制度是不可接受的，那麼就讓他們來改變吧。」



＊攪動伊拉克戰雲，兩戰爭鷹派歸塵土＊



而在大洋彼岸的美國，曾任國防部長的拉姆斯菲爾德（Ｄｏｎａｌｄ Ｒｕｍｓｆｅｌｄ）

、曾任國務卿的

鮑威爾分別於６月、１０月去世，兩人都被視作戰爭鷹派。

其中，享年８８歲的拉姆斯菲爾德以支持美國強硬回應９１１恐襲而聞名，但他由對阿富汗

基地

組織和塔利班發動空襲，到將注意力轉到伊拉克，最終因發動戰爭充滿爭議和他的「已知的已知

」和「已知的未知」論，令政治生涯毀於一旦。

而享年８４歲的鮑威爾是美國史上首位黑人國務卿，上任後即遇上中美軍機南海相撞事件，

並

跟拉姆斯菲爾德一樣牽涉伊拉克戰爭。他２００３年２月５日用錯誤情報（另一說法為虛假證據

），在

聯合國安理會推銷伊拉克戰爭，其後自認這一刻將永遠是他記錄中的「污點」。



＊華爾街巨騙麥道夫，死亡抹不去恥辱＊



如果說政治人物的功過留待歷史評說，那麼４月１３日離世的史上最大龐氏騙局的製造者麥

道

夫（Ｂｅｒｎａｒｄ Ｍａｄｏｆｆ），則肯定遺臭萬年。曾經官至美國納斯達克股票市場公司

董事會主席的他，

「客戶」遍及富豪名流、知名銀行，涉及詐騙金額高達６５０億美元。他８２歲的人生，背後是

一個

時代金融不法與失策的象徵。

華爾街巨騙如何煉成？自１９７０年代開始，麥道夫利用對沖基金虛設投資項目為誘餌，通

過承

諾１０％－１５％的高收益率和精心制作的虛假財務報表，設計出一個「拆東牆、補西牆」的金

字塔式

龐氏騙局。直至２００８年金融危機，對沖基金和其他機構投資者贖回逾１２０億美元，沒有新

的現金

流的騙局終於東窗事發。

２００９年，麥道夫承認了１１項與洗錢、作偽證和偽造財務文件有關的重罪指控，被判監

禁１５０

年。在延續逾２０年的騙局中，總共有１３６個國家的３﹒７萬人受騙，其中許多人一夜赤貧。

有分析就

指，麥道夫的騙局之所以能持續這麼長時間，是因為它更多是在迎合客戶的恐懼而非貪婪。而麥

道夫在２００９年６月２９日被判刑之前發表聲明稱，「我要為巨大的苦難和痛苦負責，我給我

的家人

和孫輩留下了恥辱的遺產。」

