【回顧展望－如履薄冰】新冠亡魂年逾３４０萬，天災之外人禍不斷

《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》２０２０年被《Ｔｉｍｅ》雜誌稱為「Ｔｈｅ

Ｗｏｒｓｔ Ｙｅａｒ Ｅｖｅｒ」，但跟２０２１相比，原來只是小巫見大巫；單看全球新冠

死亡人數，去年總計１９４萬，而今年高逾３４０萬。除了層出不窮的變種病毒突破疫苗防線，

這一年颱風、山火、水患、地震等天災不斷，更有住宅倒塌、難民危機等人禍。



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐，疫苗防線防不勝防＊



還記得ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２嗎？去年初於武漢華南海鮮市場突現的神秘病毒，不知不覺早

已式微，取

而代之的是各種各樣的變異株－－從英國變種Ａｌｐｈａ、南非變種Ｂｅｔａ、巴西變種

Ｇａｍｍａ，到極致命

的印度變種Ｄｅｌｔａ、超強傳播力的南非變種Ｏｍｉｃｒｏｎ，即使地球村村民已有

４６﹒６％完全接種疫苗，

但第四波正兵臨城下，疫苗防線防不勝防。

有倫敦帝國學院的免疫學家甚至稱，兩劑疫苗產生的中和抗體保護力對Ｏｍｉｃｒｏｎ「等

於零」

。因此，要令免疫系統更有效的對付病毒攻擊，就是令不斷獲得對付病毒更豐富的「知識」，而

每一劑疫苗都能觸動免疫系統演化出新一輪的抗體，形成「抗體親和力成熟（ａｆｆｉｎｉｔｙ

ｍａｔｕｒａｔｉｏｎ）」效應。

鑒於此，以色列７月率先啟動大規模接種新冠疫苗加強劑，隨後英國、美國、法國、中國等

同紛紛推行第三針接種。不過，Ｏｍｉｃｒｏｎ在歐洲已呈野火燎原，歐盟執委會主席馮德賴恩

警告，

該變異株可能在下月中旬前遍布歐洲。



＊颶風山火洪水地震塌樓接二連三＊



１１月在蘇格蘭舉行的第２６屆聯合國氣候變化大會，達成史上首個減煤協議，但不足以實

現「

１﹒５攝氏度」目標。這一年，從加州７月延燒超過紐約市面積的「迪克西山火」，到８月橫掃

美國

東南沿海的４級颶風艾達，從７月突襲德國、比利時、德國等歐洲西部國家的特大洪水，到８月

海

地７﹒２級地震造成逾２２００人死亡；從２月印度北阿肯德邦水壩因雪崩而潰壩，到６月美國

佛州邁阿

密一座１２層住宅樓轟然倒塌……

除了天災，還有人禍。自７月起，白俄羅斯強人總統盧卡申科據報刻意讓成千上萬中東難民

進入該國，之後將他們往西送向歐盟成員國波蘭、立陶宛的邊境，令波蘭不得不在邊境重兵佈防

，一方以鐵鍬、棍棒、石塊猛砸路障，另一方以化學噴霧、水炮驅散，而立陶宛則宣布國家進入

「緊急狀態」。



＊歐洲難民危機再起，烏克蘭局勢緊＊



對於此次「人為難民危機」，歐盟認為背後主謀實際是俄羅斯總統普京，不論指控是否成立

，普京更大的盤算恐是烏克蘭。從１１月起，俄羅斯不斷向兩國邊境增兵，目前集結兵力已逾

１２萬

人，引發美國、北約、歐盟的強烈關注，但克羅姆林宮重申「俄羅斯不會威嚇任何人」。

拜登１２月７日視像會晤普京稱，如果入侵烏克蘭，俄羅斯將付出「慘重代價」，並將面臨

毀

滅性的經濟後果；普京則稱，「烏克蘭不得加入北約」是俄羅斯的底線。

俄羅斯曾於２００８年入侵格魯吉亞，並於２０１４年從烏克蘭手中奪取克里米亞。烏克蘭

國防情報

局明言，俄羅斯正準備在明年１月底或２月初入侵，烏克蘭目前已動員近一半的主力部隊前往邊

境

，外界關注普京會否趁明年２月冬奧時發動突然襲擊。

目前的一線希望是，烏克蘭總統澤連斯基上周五（１７日）接受電視台訪問時透露，不排除

在親

俄分離分子控制的東部頓涅茨克和盧甘斯克舉行治權公投，似乎是想透過割地以平息與俄羅斯間

之衝突，避免開戰。

