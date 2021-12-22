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22/12/2021 11:49

【回顧展望－如履薄冰】新冠亡魂年逾３４０萬，天災之外人禍不斷

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２２日報道》２０２０年被《Ｔｉｍｅ》雜誌稱為「Ｔｈｅ　
Ｗｏｒｓｔ　Ｙｅａｒ　Ｅｖｅｒ」，但跟２０２１相比，原來只是小巫見大巫；單看全球新冠
死亡人數，去年總計１９４萬，而今年高逾３４０萬。除了層出不窮的變種病毒突破疫苗防線，
這一年颱風、山火、水患、地震等天災不斷，更有住宅倒塌、難民危機等人禍。
　
＊Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐，疫苗防線防不勝防＊
　
　　還記得ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２嗎？去年初於武漢華南海鮮市場突現的神秘病毒，不知不覺早
已式微，取
而代之的是各種各樣的變異株－－從英國變種Ａｌｐｈａ、南非變種Ｂｅｔａ、巴西變種
Ｇａｍｍａ，到極致命
的印度變種Ｄｅｌｔａ、超強傳播力的南非變種Ｏｍｉｃｒｏｎ，即使地球村村民已有
４６﹒６％完全接種疫苗，
但第四波正兵臨城下，疫苗防線防不勝防。
　　有倫敦帝國學院的免疫學家甚至稱，兩劑疫苗產生的中和抗體保護力對Ｏｍｉｃｒｏｎ「等
於零」
。因此，要令免疫系統更有效的對付病毒攻擊，就是令不斷獲得對付病毒更豐富的「知識」，而
每一劑疫苗都能觸動免疫系統演化出新一輪的抗體，形成「抗體親和力成熟（ａｆｆｉｎｉｔｙ
　ｍａｔｕｒａｔｉｏｎ）」效應。
　　鑒於此，以色列７月率先啟動大規模接種新冠疫苗加強劑，隨後英國、美國、法國、中國等
同紛紛推行第三針接種。不過，Ｏｍｉｃｒｏｎ在歐洲已呈野火燎原，歐盟執委會主席馮德賴恩
警告，
該變異株可能在下月中旬前遍布歐洲。
　
＊颶風山火洪水地震塌樓接二連三＊
　
　　１１月在蘇格蘭舉行的第２６屆聯合國氣候變化大會，達成史上首個減煤協議，但不足以實
現「
１﹒５攝氏度」目標。這一年，從加州７月延燒超過紐約市面積的「迪克西山火」，到８月橫掃
美國
東南沿海的４級颶風艾達，從７月突襲德國、比利時、德國等歐洲西部國家的特大洪水，到８月

地７﹒２級地震造成逾２２００人死亡；從２月印度北阿肯德邦水壩因雪崩而潰壩，到６月美國
佛州邁阿
密一座１２層住宅樓轟然倒塌……
　　除了天災，還有人禍。自７月起，白俄羅斯強人總統盧卡申科據報刻意讓成千上萬中東難民
進入該國，之後將他們往西送向歐盟成員國波蘭、立陶宛的邊境，令波蘭不得不在邊境重兵佈防
，一方以鐵鍬、棍棒、石塊猛砸路障，另一方以化學噴霧、水炮驅散，而立陶宛則宣布國家進入
「緊急狀態」。
　
＊歐洲難民危機再起，烏克蘭局勢緊＊
　
　　對於此次「人為難民危機」，歐盟認為背後主謀實際是俄羅斯總統普京，不論指控是否成立
，普京更大的盤算恐是烏克蘭。從１１月起，俄羅斯不斷向兩國邊境增兵，目前集結兵力已逾
１２萬
人，引發美國、北約、歐盟的強烈關注，但克羅姆林宮重申「俄羅斯不會威嚇任何人」。
　　拜登１２月７日視像會晤普京稱，如果入侵烏克蘭，俄羅斯將付出「慘重代價」，並將面臨

滅性的經濟後果；普京則稱，「烏克蘭不得加入北約」是俄羅斯的底線。
　　俄羅斯曾於２００８年入侵格魯吉亞，並於２０１４年從烏克蘭手中奪取克里米亞。烏克蘭
國防情報
局明言，俄羅斯正準備在明年１月底或２月初入侵，烏克蘭目前已動員近一半的主力部隊前往邊

，外界關注普京會否趁明年２月冬奧時發動突然襲擊。
　　目前的一線希望是，烏克蘭總統澤連斯基上周五（１７日）接受電視台訪問時透露，不排除
在親
俄分離分子控制的東部頓涅茨克和盧甘斯克舉行治權公投，似乎是想透過割地以平息與俄羅斯間
之衝突，避免開戰。

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