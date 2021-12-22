《日入而息》中央肯定特區政府工作，強積金擬放寬可投資國債

《今天重點》

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習近平稱充分肯定特區政府工作，愛國者治港原則得到落實；林鄭北京述職，李克強稱充分肯定

特區政府工作

恒大風險化解委員會將積極與債權人保持溝通

政府擬放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券；積金局歡迎便利強積金買國債措施，令

投資種類更多元化

工信部表示阿里雲未及時報告安全漏洞，暫停合作６個月

人行進行７天及１４天１００億逆回購，續投放百億；１１月債券市場發行各類債券逾６﹒３萬

億人幣；人行旗下印鈔造幣總公司等三企業改制成有限責任公司

旅發局表示已制定通關策略，聚焦大灣區刺激旅客訪港

本港再多７宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至３４宗；本港新增７宗輸入確診，全部帶變種病毒

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《即日市況》

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恒指高收１３１點報２３１０２，科指升７２點報５６８５

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《深滬股市》

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地產股尾盤跌幅擴滬指收跌０﹒０７％，深成指仍升

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《美元匯價》

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美匯反覆向上為主，多國疫情礙歐元反彈

歐元最新報１﹒１２８１╱８５，日圓最新報１１４﹒２９╱３４

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《公司資訊》

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中石油（００８５７）成立深圳新能源研究院，註冊資本１億元人

民幣

傳商湯（０００２０）國際配售將提早於今日截飛

利豐同意出售ＬＦ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ予馬士基，涉３６億美元

匯豐完成香港首筆與企業對手交易的ＨＯＮＩＡ利率掉期

字節旗下今日頭條：加強ＭＣＮ機構管理，情節惡劣納入黑名單

新濠與萬豪合作，將Ｗ酒店引入新濠影滙第二期

李嘉誠基金會上周以每股０﹒６８元減持力世紀（００８６０）逾

３﹒３２億股

金輝集團（００１３７）收購兩艘船舶，總代價約為２﹒６９億元

盛洋投資（００１７４）附屬房地產基金平台出售美國物業，涉１

﹒０１億美元

會德豐啟德盤正式命名為ＭＯＮＡＣＯ ＭＡＲＩＮＥ

保誠擴闊所有人壽保險產品認可受益人關係

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《國企紅籌》

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廣汽集團（０２２３８）推動總部層面適時引進戰略投資者

傳長汽（０２３３３）子公司融資近１０億元人民幣，美團高瓴創

投參與Ａ輪融資

中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂售後回租協議

百宏實業（０２２９９）達成所有復牌指引，已申請明早復牌

中國再保險（０１５０８）子公司大地財產保險首１１個月原保費

收入總額跌１１％

愛得威建設集團（０６１８９）財務總監兼副總裁張志欽請辭

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《神州民企》

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恒大風險化解委員會將積極與債權人保持溝通

世茂股份表示轉讓物管資產不涉及向關聯方輸送利益

京東物流（０２６１８）與廣州花都區將共建末端物流自動駕駛無

人配送示範區

卓越商企服務（０６９８９）售物管公司，涉３﹒５億元人民幣

新力控股（０２１０３）料未能償付２０２２年１月債券的本金及

最後一期利息

綠葉製藥（０２１８６）附屬向金賽藥業授予產品獨家權利，涉資

２﹒１６億元人民幣

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《中國要聞》

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上海到２０２３年網絡安全產業規模提升至２５０億元

新規要求交易通訊須實名及留痕，微信ＱＱ或不再適用

上海今年新增跨國公司地區總部５６家

淘寶擬禁止賣家以「好評返現」等方式引導買家評論

報告指中國個稅兩年人均退稅額５８１﹒６１元人民幣

廣州國企資產破５萬億元人民幣，今年新增８家上市公司

國研中心表示加強對基礎軟件、核心芯片等技術研發投入

發改委表示推進投資審批制度改革，規範投資審批活動

臨港新片區發布１８條政策支持知識產權發展

銀保監表示銀行不得強制個人或小微企開戶時買理財產品；銀保監

農村中小銀行機構監管部原主任郭鴻被雙開

寧吉喆稱把跨周期和逆周期調節有機結合起來

交易商協會加強銀行間市場交易即時通訊工具使用規範

人行進行７天及１４天１００億逆回購，續投放百億；１１月債券

市場發行各類債券逾６﹒３萬億人幣；人行旗下印鈔造幣總公司等

三企業改制成有限責任公司

吉林發改委表示鼓勵各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作

十七部門公示區塊鏈創新應用試點名單，京東科技入選

連平料明年中國經濟增長超預期，房地產逐步企穩

市監局附限制條件批ＳＫ海力士收購英特爾部分業務案

上海保交所與中國銀保信合作助保險行業數字化轉型

樂視實現經營利潤和現金流平衡，為員工恢復被降薪資

寧德時代考慮在波蘭建設２０億歐元的電池工廠

立昂微尾盤暴跌７％，公司盤後否認被取消訂單傳言

立訊精密回應建ｉＰｈｏｎｅ代工廠傳聞：正在核實

習近平稱充分肯定特區政府工作，愛國者治港原則得到落實

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，報１７８２６點

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《其他消息》

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前支聯會常委梁錦威承認不提供資料罪，被判囚３個月

林鄭北京述職，李克強稱充分肯定特區政府工作

駐港公署向商會及外國領事介紹香港民主發展白皮書

廉署落案起訴６名前保險代理涉嫌串謀詐騙佣金花紅共９５萬元

通訊局裁定ＶｉｕＴＶ及商業電台的廣播投訴成立，均發出勸諭

鄭若驊與蘇紹聰就香港法律雲端基金簽署諒解備忘錄

刑事檢控專員表示律政司檢控決定按法律證據作出，覆核刑罰申請

增多

保監局向違規經紀公司施加罰款及暫時撤銷其牌照

政府擬放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券

屋宇署１０月批出１３份建築圖則及發出１４份入伙紙

旺角雋薈首批７０伙折實入場費３３８﹒８萬元

綠置居擬４１折推售４７００伙，入場費７９萬元

深股通額度全日用２４億元，外資連續四日流出；滬股通額度全日

用５４００萬元，陸股通流出１７億元

何詩蓓獲選為今屆短池世錦賽最佳女泳手

積金局歡迎便利強積金買國債措施，令投資種類更多元化

Ｔｈｅ ＹＯＨＯ Ｈｕｂ推１０９伙，售７４７萬起

劉業強稱與政府討論放寬袓堂地?售門檻進展順利

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《大國博弈》

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哈佛學者利伯瞞參與千人計劃罪成，「中國倡議」告捷

美國務卿布林肯致電立陶宛總理，討論中國經濟脅迫

習近平稱希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響

趙立堅批美立對話：暴露美方挑撥離間的真實用心

日本計劃後年春天起排放福島核污水，中方嚴重關切

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《立會選舉》

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中聯辦表示美英少數國家無資格當民主教師爺

劉業強稱新界人愛國愛港，鄉議局界別投票率逾９成半

李家超斥外國抹黑香港民主發展，指欺凌妄為不會成功

港澳辦中聯辦發聲明譴責西方國家抹黑立法會選舉

田北辰稱有人競選時亂扣帽子，冀大家對事不對人

曾國衞稱當選議員體現五光十色，愛國者治港天經地義

鄧炳強稱立會選舉標誌香港民主發展新篇章

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《重拳監管》

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工信部表示阿里雲未及時報告安全漏洞，暫停合作６個月

市監總局表示強化機場、鐵路和港口價格收費監管

江蘇省稅務局促藝人、主播等自查年底前糾正涉稅問題

稅務愈查漏洞愈大，浙滬要求藝人主播年底前自查糾正

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《新冠肺炎》

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本港再多７宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至３４宗；本港新增７宗輸入確診，全部帶變種病毒

本港上周錄４６宗針後異常事件報告

全國新增本土確診５７宗，陝西５３宗最多，東莞２宗

西安存隱性傳播鏈，禁民眾出門非生活必需場所停業

國泰航空預告１月再取消航班，因營運及旅遊限制

中大教職員下學期起無打針不准進校，拒接種不獲續約

美英齊與世衛唱反調，拜登約翰遜拒實施封鎖措施

聖誕酒店餐廳訂座率達九成，料本月生意額重回百億

青山醫院一名護士初步確診，２５名同事檢測呈陰性

馬會表示首批合資格長者昨天已收到智能手機及電話卡

梁籌庭稱加密檢測影響公務員人手安排，促開夜間診所

入境處下周二推首階段電子簽證申請，疫下省卻接觸

旅發局表示已制定通關策略，聚焦大灣區刺激旅客訪港

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