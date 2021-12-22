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即市新聞

22/12/2021 19:19

《日入而息》中央肯定特區政府工作，強積金擬放寬可投資國債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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習近平稱充分肯定特區政府工作，愛國者治港原則得到落實；林鄭北京述職，李克強稱充分肯定
特區政府工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒大風險化解委員會將積極與債權人保持溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府擬放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券；積金局歡迎便利強積金買國債措施，令
投資種類更多元化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部表示阿里雲未及時報告安全漏洞，暫停合作６個月　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行進行７天及１４天１００億逆回購，續投放百億；１１月債券市場發行各類債券逾６﹒３萬
億人幣；人行旗下印鈔造幣總公司等三企業改制成有限責任公司　　　　　　　　　　　　　　
旅發局表示已制定通關策略，聚焦大灣區刺激旅客訪港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港再多７宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至３４宗；本港新增７宗輸入確診，全部帶變種病毒
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收１３１點報２３１０２，科指升７２點報５６８５
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　地產股尾盤跌幅擴滬指收跌０﹒０７％，深成指仍升
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美匯反覆向上為主，多國疫情礙歐元反彈　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２８１╱８５，日圓最新報１１４﹒２９╱３４
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　中石油（００８５７）成立深圳新能源研究院，註冊資本１億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳商湯（０００２０）國際配售將提早於今日截飛　　　　　　　
　　利豐同意出售ＬＦ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ予馬士基，涉３６億美元
　　匯豐完成香港首筆與企業對手交易的ＨＯＮＩＡ利率掉期　　　　
　　字節旗下今日頭條：加強ＭＣＮ機構管理，情節惡劣納入黑名單　
　　新濠與萬豪合作，將Ｗ酒店引入新濠影滙第二期　　　　　　　　
　　李嘉誠基金會上周以每股０﹒６８元減持力世紀（００８６０）逾
　　３﹒３２億股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金輝集團（００１３７）收購兩艘船舶，總代價約為２﹒６９億元
　　盛洋投資（００１７４）附屬房地產基金平台出售美國物業，涉１
　　﹒０１億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　會德豐啟德盤正式命名為ＭＯＮＡＣＯ　ＭＡＲＩＮＥ　　　　　
　　保誠擴闊所有人壽保險產品認可受益人關係　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　廣汽集團（０２２３８）推動總部層面適時引進戰略投資者　　　
　　傳長汽（０２３３３）子公司融資近１０億元人民幣，美團高瓴創
　　投參與Ａ輪融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂售後回租協議　　　　　
　　百宏實業（０２２９９）達成所有復牌指引，已申請明早復牌　　
　　中國再保險（０１５０８）子公司大地財產保險首１１個月原保費
　　收入總額跌１１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　愛得威建設集團（０６１８９）財務總監兼副總裁張志欽請辭　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大風險化解委員會將積極與債權人保持溝通　　　　　　　　　
　　世茂股份表示轉讓物管資產不涉及向關聯方輸送利益　　　　　　
　　京東物流（０２６１８）與廣州花都區將共建末端物流自動駕駛無
　　人配送示範區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　卓越商企服務（０６９８９）售物管公司，涉３﹒５億元人民幣　
　　新力控股（０２１０３）料未能償付２０２２年１月債券的本金及
　　最後一期利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　綠葉製藥（０２１８６）附屬向金賽藥業授予產品獨家權利，涉資
　　２﹒１６億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海到２０２３年網絡安全產業規模提升至２５０億元　　　　　
　　新規要求交易通訊須實名及留痕，微信ＱＱ或不再適用　　　　　
　　上海今年新增跨國公司地區總部５６家　　　　　　　　　　　　
　　淘寶擬禁止賣家以「好評返現」等方式引導買家評論　　　　　　
　　報告指中國個稅兩年人均退稅額５８１﹒６１元人民幣　　　　　
　　廣州國企資產破５萬億元人民幣，今年新增８家上市公司　　　　
　　國研中心表示加強對基礎軟件、核心芯片等技術研發投入　　　　
　　發改委表示推進投資審批制度改革，規範投資審批活動　　　　　
　　臨港新片區發布１８條政策支持知識產權發展　　　　　　　　　
　　銀保監表示銀行不得強制個人或小微企開戶時買理財產品；銀保監
　　農村中小銀行機構監管部原主任郭鴻被雙開　　　　　　　　　　
　　寧吉喆稱把跨周期和逆周期調節有機結合起來　　　　　　　　　
　　交易商協會加強銀行間市場交易即時通訊工具使用規範　　　　　
　　人行進行７天及１４天１００億逆回購，續投放百億；１１月債券
　　市場發行各類債券逾６﹒３萬億人幣；人行旗下印鈔造幣總公司等
　　三企業改制成有限責任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉林發改委表示鼓勵各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作　　　　
　　十七部門公示區塊鏈創新應用試點名單，京東科技入選　　　　　
　　連平料明年中國經濟增長超預期，房地產逐步企穩　　　　　　　
　　市監局附限制條件批ＳＫ海力士收購英特爾部分業務案　　　　　
　　上海保交所與中國銀保信合作助保險行業數字化轉型　　　　　　
　　樂視實現經營利潤和現金流平衡，為員工恢復被降薪資　　　　　
　　寧德時代考慮在波蘭建設２０億歐元的電池工廠　　　　　　　　
　　立昂微尾盤暴跌７％，公司盤後否認被取消訂單傳言　　　　　　
　　立訊精密回應建ｉＰｈｏｎｅ代工廠傳聞：正在核實　　　　　　
　　習近平稱充分肯定特區政府工作，愛國者治港原則得到落實　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒２％，報１７８２６點　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　前支聯會常委梁錦威承認不提供資料罪，被判囚３個月　　　　　
　　林鄭北京述職，李克強稱充分肯定特區政府工作　　　　　　　　
　　駐港公署向商會及外國領事介紹香港民主發展白皮書　　　　　　
　　廉署落案起訴６名前保險代理涉嫌串謀詐騙佣金花紅共９５萬元　
　　通訊局裁定ＶｉｕＴＶ及商業電台的廣播投訴成立，均發出勸諭　
　　鄭若驊與蘇紹聰就香港法律雲端基金簽署諒解備忘錄　　　　　　
　　刑事檢控專員表示律政司檢控決定按法律證據作出，覆核刑罰申請
　　增多　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保監局向違規經紀公司施加罰款及暫時撤銷其牌照　　　　　　　
　　政府擬放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券　　　　　
　　屋宇署１０月批出１３份建築圖則及發出１４份入伙紙　　　　　
　　旺角雋薈首批７０伙折實入場費３３８﹒８萬元　　　　　　　　
　　綠置居擬４１折推售４７００伙，入場費７９萬元　　　　　　　
　　深股通額度全日用２４億元，外資連續四日流出；滬股通額度全日
　　用５４００萬元，陸股通流出１７億元　　　　　　　　　　　　
　　何詩蓓獲選為今屆短池世錦賽最佳女泳手　　　　　　　　　　　
　　積金局歡迎便利強積金買國債措施，令投資種類更多元化　　　　
　　Ｔｈｅ　ＹＯＨＯ　Ｈｕｂ推１０９伙，售７４７萬起　　　　　
　　劉業強稱與政府討論放寬袓堂地?售門檻進展順利　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　哈佛學者利伯瞞參與千人計劃罪成，「中國倡議」告捷　　　　　
　　美國務卿布林肯致電立陶宛總理，討論中國經濟脅迫　　　　　　
　　習近平稱希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響　　　　　　
　　趙立堅批美立對話：暴露美方挑撥離間的真實用心　　　　　　　
　　日本計劃後年春天起排放福島核污水，中方嚴重關切　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《立會選舉》　
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　　中聯辦表示美英少數國家無資格當民主教師爺　　　　　　　　　
　　劉業強稱新界人愛國愛港，鄉議局界別投票率逾９成半　　　　　
　　李家超斥外國抹黑香港民主發展，指欺凌妄為不會成功　　　　　
　　港澳辦中聯辦發聲明譴責西方國家抹黑立法會選舉　　　　　　　
　　田北辰稱有人競選時亂扣帽子，冀大家對事不對人　　　　　　　
　　曾國衞稱當選議員體現五光十色，愛國者治港天經地義　　　　　
　　鄧炳強稱立會選舉標誌香港民主發展新篇章　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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工信部表示阿里雲未及時報告安全漏洞，暫停合作６個月　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局表示強化機場、鐵路和港口價格收費監管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
江蘇省稅務局促藝人、主播等自查年底前糾正涉稅問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稅務愈查漏洞愈大，浙滬要求藝人主播年底前自查糾正　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港再多７宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至３４宗；本港新增７宗輸入確診，全部帶變種病毒
本港上周錄４６宗針後異常事件報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國新增本土確診５７宗，陝西５３宗最多，東莞２宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西安存隱性傳播鏈，禁民眾出門非生活必需場所停業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰航空預告１月再取消航班，因營運及旅遊限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中大教職員下學期起無打針不准進校，拒接種不獲續約　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美英齊與世衛唱反調，拜登約翰遜拒實施封鎖措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聖誕酒店餐廳訂座率達九成，料本月生意額重回百億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青山醫院一名護士初步確診，２５名同事檢測呈陰性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬會表示首批合資格長者昨天已收到智能手機及電話卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁籌庭稱加密檢測影響公務員人手安排，促開夜間診所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入境處下周二推首階段電子簽證申請，疫下省卻接觸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局表示已制定通關策略，聚焦大灣區刺激旅客訪港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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