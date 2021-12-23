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即市新聞

23/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指２２６６５有可能已是跌浪底嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。對應市經驗不足的投資者而言，本周二（２１日）起港股回
升的市況曾經令他們感到雀躍；但具豐富經驗都會跟筆者一樣，只會審慎地先將升勢視作超短期
反彈，對短期後市仍具戒心。筆者並非斷言超短期反彈將無法演變成為短期反彈，只是希望提醒
大家暫時沒有圖表訊號或利好的資金流向支持這個結論。當然，若論進一步演變成為短期新升浪
，機會暫時不高。
　　昨早（２２日）恒生指數高見２３２５９後，掉頭回跌至２２９８０才獲支持。日線圖形勢
尚屬向淡，筆者認為指數跌向２２４９５╱２１５９９的可能性依然不容被忽視。當然，本周一
（２０日）恒生指數曾跌抵２２６６５，已算是接近２２４９５，兩者相差不足１％；若指數自
此正式回升，亦屬正常。因此，當日線圖上多一個主要技術分析指標轉好時，較進取的短線投機
者可假設後市至少可反覆向好一段時間，再定後向。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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