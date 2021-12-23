《窩輪匯智－劉嘉輝》用仙輪博反彈真係最平？

《窩輪匯智》上周提到市場轉炒通脹概念，帶動傳統經濟類股份有一輪短線表現，惟隨外圍

新冠疫情進一步升溫，投資者擔心或有封城等加碼防疫措施，有機會拖累經濟，但憂慮又逐漸被

消化，美股周初大幅波動後回升，連帶港股創年內低位後反彈，於２３２００點附近爭持。

隨大市早前向下急挫，直至周三（２２日）的五個交易日內，不少資金以窩輪流入博反彈，

個股則以大名如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）及京東

（０９６１８）吸引最多資金流入看好，看淡的認沽證則以舜宇（０２３８２）、快手

（０１０２４）及小米（０１８１０）較吸引資金淨流入。

為何投資者會利用具槓桿的窩輪，於跌市時作反彈部署，又或用作對沖正股下跌？由於窩輪

沒有收回機制，在不確定底位何在的情況下，萬一看錯市，減低注碼有助減低所損失之金額，縱

然有機會投入的本金全損，但其實達致止蝕效果，全損也只是投入的少部分金額，沒有投入買窩

輪的大部分金額仍「袋袋平安」；投資者其實亦要留意若投入金錢買入正股，看錯市時投資者亦

會蒙受帳面損失，而且沒有自動止蝕，資金亦被鎖在正股身上。相反，如投資者看對大市，正股

股價及波幅齊升的話，窩輪亦可發揮槓桿效應，倍大正股升幅百分比，這是因為正股由價外變為

價內的機會增加。

那麼大家選擇窩輪撈底時，又要留意甚麼？筆者發現，或有不少資金已倫為「蟹貨」，部分

窩輪投資者傾向留意低價格及超短年期，俗稱「仙輪」或「末日輪」，希望以最少注碼、最大槓

桿來「刀仔鋸大樹」。不過，要能達致預期效果，正股務必在短時間內展現強勁的反彈力度，波

幅亦急升，方能抵銷此類末日輪較大的每日時間值損耗。值得一提，若果正股在到達結算時，結

算價未為價內，即認購證的話結算價未高於行使價，認沽證的話結算價未低於行使價，窩輪價值

會是零。

若投資者本身對時機掌握信心不大，撈底買入不妨以較保守的策略作部署，即選擇行使價離

正股較貼，及年期較中線的窩輪。這些貼價中期證無疑資金成本較短身價外證高，惟這個策略的

特點，能為短期股價震盪提供緩衝，同時能多買一點時間機會，以及減低萬一波幅不升反跌，對

窩輪的利淡影響。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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