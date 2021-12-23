《行內行外－梁崇讓》香港可以完善「共同富裕」制度嗎？

《行內行外》美國為了鞏固其全球霸權地位，近年積極打壓正在高速發展的對手「中國」，

在特朗普時代，美國多以經濟手段意圖阻止中國的經濟發展，只是其一切以美國優先政策和所推

行的貿易戰，令美國的盟友經濟受累，導致部分西方盟友們的疏離。自拜登政府上台後，一改特

朗普的強硬作風，積極拉攏更多盟友和擴大美國影響範圍，加大美國在外交上的控制權，意圖說

服盟友無論在國際政治舞台上或經濟方面，大家團結一致拑制中國的發展和減低中國的影響力，

希望在國際問題上佔有優勢，而其盟友國立場鮮明，更非黑即白地道出只要不支持美國式民主便

不能稱為民主國家。

眾所皆知現時美國的選舉制度並非由選民直接選出總統，美國採用的是選舉人制度，獲得半

數以上選舉人票者便可當選總統，故時至今日美國只有兩個黨派的代表參與總統選舉，而各州的

選舉人票也不是以人數多寡而定，只要其中一黨派獲取超過半數的選舉人票，那整個州的選舉人

票便歸該黨派控制，這做法是否公平和民主？那留待大家分析吧！至於中國所採用的是民主集中

制，民主集中制本意是多數為原則，是用多數人的自由和意願主導社會的發展，集中多數人的代

表來行使多數人的權力，而這些代表都是由人民群眾由下而上逐層選舉出來，最高權力機關是全

國人民代表大會，常設機關是全國人民代表大會常務委員會，國務院則是最高執行機構，全國人

民代表大會和地方各級人民代表大會都是由選舉產生，這種制度是否較民主？那就讓大家來評評

和理解吧！



＊制裁聲不斷＊



回說經濟方面，美國最先打壓的是在美的中國科技公司，早期中興和華為備受打壓的情況已

甚為明顯，近年更推出《外國公司問責法》和對中國公司的投資禁令，更不斷擴展中資企業的黑

名單，初期針對的範圍主要是針對國防、通訊、監控技術和資訊科技等企業，近期在法例上已明

刀明槍地限制中國國內企業到美國上市集資發展和限制美國資金投資中國企業的行徑，這令近期

已在港招股上市的商湯科技（０００２０）成了犧牲品，現再重新招股中。此外美國也利用各種

不同藉口，其中包括涉及參與監視中國的維吾爾少數民族、中國軍工企業、打擊全球違禁藥品交

易等等，把多間中資企業加入黑名單之列。還有美國參眾議院通過《防止強逼維吾爾人勞動法案

》，並且交總統拜登簽署成法，禁止進口來自中國新疆的商品，在多種藉口下受影響企業當中包

括無人機製造商大疆、人工智能巨頭曠視科技、雲服務商中科曙光和依圖科技公司等等企業，立

法禁止美國投資者投資這類公司，同時也禁止使用美國技術。這等措施可能已令部分在美國上市

的中資企業考慮退出美國股市，轉往香港或其他交易市場作第二掛牌的保險做法。

目前已有多隻美國上市的股票來香港作第二掛牌市場，近期傳出中通擬於明年來港作第二上

市了，相信會有更多中資美股陸續來港的趨勢；市場傳出李澤楷旗下的保險公司富衛集團本欲往

美國上市，現因種種原因可能決定重回香港上市。至於香港的股票市場，每次傳出美國將進一步

對中資企業擴大制裁的消息，必定觸發相關板塊重挫，上周生物科技上市企業成為重災區，藥明

生物（０２２６９）和藥明康德（０２３５９）單日的跌幅俱不少，雖然隨後美國財政部正式發

布制裁文件，其制裁對象為參與國際非法藥物貿易相關個人及公司，與上市ＣＸＯ及生物醫藥創

新公司並不相關，致個別股份出現反彈，只是股價仍無法重復舊觀。此外市場又傳出沽空機構有

意對中資概念股再度出擊，如所傳屬實？到時又不知市場會有甚麼反應了。若然一天美國有關當

局連四大國有銀行、三大石油股和國有保險股等央企和國企都列入黑名單，或禁止美資機構擔任

中資企業在港上市的保薦人、全球協調人或包銷牽頭經辦人等，那麼中港以及全球的投資市場和

資金流向會變成怎樣？大家可會想像到？屆時高盛和花旗等美資投行和財團會否聽從拜登政府指

示完全撤離香港呢？真是天曉得！



＊未擺脫頹勢＊



２０２１年已臨年終，在此先為今年股票市場來個總結，拜登政府年初就任時，部分人士期

望中美緊張關係可以緩和，但可惜至今仍未見有所改善，兩國關係反越趨緊張，在投資市場，政

經環境令虛擬資產受到追捧暫不在此討論，只是美股並沒有因中美糾紛和疫情的擴散而有所影響

，反在量化寬鬆下，整體股市仍可持續上升，可是近期傳出美聯儲局將會提早加息，加上有關當

局正研究限制上市公司的回購方案和擬收緊對沖基金以衍生工具持股的比例，這才令大市出現急

劇回調。但現時的道指、標普和納指等指數較年初時仍上升了不少，相信今年美股的投資昔者仍

是有利可圖，相反貨幣與美元掛勾的香港股票市場，在內地多項新規監管和美國政府打壓中資企

業下，大市一直未能擺脫頹勢。

至於內地股市，雖然整體沒有太大的波動，但個別板塊受有關當局出手整頓後，出現較大調

整已是在所難免了，而最令內地投資者失望的是內地Ａ股市場，抽新股穩賺不賠的神話已幻滅了

，到筆者執筆為止，已有超過１２隻新股上市首日破發，投資者只能無奈地接受。至於香港的新

股市場，今年沒有特別驚喜只有驚嚇，大部分評論員認為美國打壓中資企業，中概股回歸香港，

港股必然受惠，可是今年港交所上市集資總額未必能闖入全球三甲之列，而市場氣氛也強差人意

非如業內人士預計，投資者也很難嚐得甜頭，多隻為人熟悉和熱捧的內地股份，從最高位回落已

近五成甚至七成，正如俗話說：「輸死人！」香港股市在大市走勢疲弱下，成交自然縮減，而年

中特區政府在業界強烈反對下，仍堅持增加股票交易印花稅，這是否屬明智之舉？市場已給大家

答案了。



＊免費與共富＊



後記：２０２１年聖誕節將到，今年香港有兩場重要的選舉，選委會選舉早已順利完成，立

法會選舉也於上周日完成，當日部分港鐵、公共巴士和電車等公共交通工具創先河供市民免費乘

搭，有人說政府是為了谷高投票率才有此決定，真的嗎？有成效嗎？筆者無須在此評論，只因自

有媒體和分析員會作出分析，何況數據假不了，市民眼睛是雪亮的。香港破天荒多種交通工具免

費乘坐，街上各處都人山人海已是必然現象，據聞銅鑼灣、深水埗地鐵站一度要人流管制，旺區

的巴士站也是排滿人龍，這種情景想必可帶動社會消費。一直以來，政府多方面積極鼓勵市民消

費，相信這次政府應成功做到了，還是無心插柳柳成蔭「符碌」之作？那日後最好每逢假期，地

鐵、公共巴士和電車都提供同樣的免費服務了，這必可帶動香港的經濟增長，也可望帶起疲弱的

市道和激活勞工市場。

其實類似這概念和手法並不是從沒有實行，２００３年證券業的「撤銷最低佣金制」，原意

就是希望增加投資者多入市，帶動炒賣，增加成交，而所被剝奪的就是靠佣金收入的持牌從業員

和持牌法團的利益，得益自然是政府和有特權的港交所（００３８８）了，這次不是無心而是有

意之作，只想問：成功嗎？現今特區政府在其他交易所的競爭下不僅沒有減少交易印花稅，卻反

其道而行，這便是香港資本主義政府的特性，可能特區政府深信部分內地資金和企業必定要來港

上市和經港向外投資，當然也估計外資要投資內地企業，香港仍是最佳的選擇橋樑。只是中美紛

爭引起的金融戰和北京交易所的迅速成立會否對香港股市的資金池有所影響？仍有待觀察！而撤

銷最低佣金制後令整個行業生態改變令眾多業內人士無法生存已是鐵一般的事實。

上周日港鐵，巴士和電車等公司?牲一點盈利，也算「共同富裕」的一種利民利港的經濟政

策，如可以在紅日假期繼續推行這政策，真是全港市民的天大喜訊，這也可令收入較少的群眾可

以到處走走，多增廣見聞，何樂而不為呢？但筆者可斷言有關當局一定不會這樣做的。假日免費

乘車帶動經濟，對普羅市民來說一定是好事，只因市民一定沒有損失，但在零佣金下投資股票並

不代表一定有所斬獲，如投資者貪圖佣金便宜而胡亂買入賣出，這種頻繁的交易方式隨時令投資

者得不償失，試問這種炒賣頻繁的做法只會令誰一定得益呢？大家心知肚明了。這種打壓業界從

業員收入和生存空間的政策，只會加深貧富懸殊的差距，無助「共同富裕」的發展，本工會一直

深表遺憾！

順祝大家聖誕愉快，新年進步！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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