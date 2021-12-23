《缸邊隨筆－石鏡泉》中移動回Ａ

《缸邊隨筆》中移動（００９４１）回Ａ，是遲早事。對港投資者，中移動回Ａ，有乜著數

？先看官方消息：



１２月２１日凌晨，中國移動發布公告稱，本次發行的初步詢價工作已經完成，確定的發行

價格為５７﹒５８元（人民幣。下同）╱股，對應的２０２０年攤薄後市盈率為１２﹒０２倍。

按此發行價計算，若超額配售選擇權即「綠鞋」全額行使，中國移動預計募集資金總額達５６０

億元，超過中國電信５４２億的募資額。



根據最新公告，中國移動Ａ股本次發行股份數量為８﹒４５７億股，約佔發行後中國移動已

發行股份總數的３﹒９７％（超額配售選擇權行使前），全部為公開發行新股，不設老股轉讓。



「中國移動按照監管規定已完成戰略投資者的引入，整體進展順利，獲得了各方的積極認購

。戰略投資者包括國家級基金、知名企業等。公司將按照監管規定於１２月２４日公告戰略投資

者名單。」在１２月２１日舉行的「中國移動首次公開發行Ａ股網上投資者交流會」上，中國移

動董事長楊傑如是表示。



根據規劃，中國移動此次發行募資將圍繞「新基建、新要素、新動能」，推進數智化轉型，

構建新型數智生態，用於５Ｇ精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設

項目、智慧中台建設項目以及新一代信息技術研發及數智生態建設項目。據此前８月披露的招股

書，這些項目的總投資金額將達到１，５６９億元，擬使用募資額５６０億元。



其中，５Ｇ網絡建設將成募投重頭戲。招股書顯示，中國移動「５Ｇ精品網絡建設項目」規

劃總投資額達９８３億元，其中設備費計劃投資８１６億元，佔比超過八成。該公司曾在首次披

露Ａ股上市招股書中提及，該項目擬投入的募集資金金額達到２８０億元，佔到了此次募集資金

總額的５０％。



港普羅投資者，近年不太喜歡中移動，因為它太不移動，就算是有高息，也不大喜之。無他

，港投資者都是喜價股是衝鋒型，以前中移動挑戰８０港元區，投資者就愛之如飴。昨日筆者在

《午市閒談》中推介了中移動，原因是中移動回Ａ了，外資券商普遍看好這個回Ａ，不少港券商

予中移動較高目標價，其中不乏可望８０港元者（見另欄），筆者也希望中移動能移上８０港元

位，但估計不是現在，千萬不要以為中移動Ａ股５７﹒５８元招，港Ｈ股能憑之水漲船高。Ａ、

Ｈ股市場是一股兩制，各有各的捧場客，觀點不同，Ａ、Ｈ股價自有異。



但隨著中移動會由「覆蓋網」到開展「５Ｇ精品網絡」，未來的移動通訊，將會由滿足「人

」的通訊、上網、社交等需求，會轉向行業間的垂直融合應用（５Ｇ ＴＯ Ｂ）需求，這又是

甚麼？國內的《通信信息報》有報道：



舉個例子，舟山港是全球最大港口，最早將５Ｇ技術引入生產系統。以輪胎吊操作為例，以

前吊車操作員要爬到３０米高的吊頂司機室工作，要求司機必須在４０歲以下；現在５Ｇ遠程操

作已經成為常態，司機可在遠程舒適的辦公環境裏，通過監控屏和操作手柄完成輪胎吊的遠程控

制，超過４０歲的員工完全可以勝任遠程操作。



同時，如何採用５Ｇ技術來降低生產運營成本，成為各行業關注的要點。華菱湘鋼的５Ｇ智

慧鋼鐵項目運用「５Ｇ＋智慧天車」解決方案，可在遠程操控椅上實時操作煉鋼天車，進行卸車

、吊運、裝槽、配合檢修等作業。５Ｇ使得遠程操控精準高效。據悉，遠程半自動化操作能節約

２３％的人力成本，遠程監控、一鍵啟動、自主運行可節省２０％的人力。



今年５月份，中移動刊發的股東通函稱：



回Ａ集資用途及涉及投資額，包括：２８０億元用於５Ｇ精品網絡建設項目、約８０億元用

於雲資源新型基礎設施建設項目、約５０億元用於千兆智家建設項目，開展千兆寬帶網絡建設、

約５０億元用於智慧中台建設項目，著力打造「業務＋數據＋技術」智慧中台，及約１００億元

用於新一代信息技術研發及數智生態建設項目，針對６Ｇ等新一代移動通訊技術開展前瞻研究。



事實上，中移動在２０２０年已在新疆部署了５Ｇ精品網絡。２０２０年６月，國內的《天

山網訊》報道：



２０２０年是５Ｇ時代元年，新疆移動以爭創全國５Ｇ建設優秀示範區為目標，強化責任擔

當，努力克服疫情帶來的影響，按下５Ｇ建設「快進鍵」。截至目前，全疆累計建成移動５Ｇ基

站超過２，０００座。其中，烏魯木齊市建成近１，５００座，提前完成了全年計劃建設任務。

在中國移動５Ｇ網絡測試評比中，烏魯木齊城區５Ｇ覆蓋率達到９４﹒６％，５Ｇ平均下載速率

達到７００Ｍｂｐｓ＋，打造５Ｇ精品網絡工作成效初顯，為推動首府數字經濟與實體經濟深度

融合奠定了堅實的基礎。



２０２０年，新疆移動把加速推進５Ｇ建設與商用納入重點工作，計劃在全疆建設超過５，

０００座５Ｇ站點。下半年，新疆移動將持續擴大５Ｇ網絡規模，穩步推進覆蓋領先、技術先進

、品質優良的５Ｇ精品網絡建設，在全疆所有地州市主要城區實現覆蓋，讓更多的用戶享受到「

高速率、低延時」全新的５Ｇ網絡體驗（見圖一、圖二）。



＊中移動派７厘息吸引＊



可以預期，由２０２２年起，中移的５Ｇ精品網絡，會廣泛地開展５Ｇ ＴＯ Ｂ（商業）

業務，之後每年的收益將可逐步增長，但投資者不要寄望中移動會派特別息以賀這賀那，反之，

大家要考慮今時５０（港元。下同）區的中移動派７厘息，即每股派３﹒５元，如三年後，中移

動升至８０元╱股，仍派７厘息，即是每股派息５﹒６元。五年後，即２０２６年，中移動股價

升至１００元，而仍派７厘息，即是每股派息７元。這對於退休者言，會是甚麼？



設今時投入１００萬元，即是可買２萬股今價５０元的中移動。到２０２６年，中移動股價

能真升至１００元╱股時，屆時股價值是２００萬元，而屆時股息年７厘便可年收股息１４萬元

，如之後就算股息率不變，股價不再升，都可以勉強夠食鹹魚青菜啩，中移動可否見１００元╱

股？我覺得可以囉，因為「人」去煲劇、打電話八卦、自動駕駛、家居辦公、戰爭，都離不開網

絡通訊，現代人要吃三種米：



﹒白米，愈來愈少；



﹒黑米，毒品唔好制；



﹒電米，今時你家的網絡錢是否已多過買米錢。



大家不妨諗諗，國內的社保基金、退休基金，會否也買中移動？



買中移動，有甚麼風險？地震、所有已建發射塔無了、阿爺管住網絡費，咁就……！

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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