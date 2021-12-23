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23/12/2021 08:17

騰訊：實物分派特別中期股息，每２１股獲發１股京東集團

　　《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）公布實物分派特別中期股息，股東每持
２１股獲發１股京東集團（０９６１８）Ａ類普通股，合共約４﹒５７億股，相當於已發行股份
總數約１４﹒７％。京東集團Ａ類普通股持有人可就股東大會上提呈的任何決議案享有每股一票
的投票權。
　　騰訊為釐定享有實物分派的權利，股東截止過戶日期為明年１月２４日至２５日，３月２５
日寄發股票。
　　騰訊解釋，實物分派符合公司及股東的利益，公司投資策略的其中一方面為投資處於發展階
段的公司，支持及分享投資公司的增長，並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候
退出投資。騰訊董事會相信，京東集團現已達致此情況，因此認為直接向股東轉讓持有的大部分
東京權益是適當時間。騰訊說明，儘管進行實物分派，公司及京東集團將繼續保持雙方互利的業
務關係，包括通過其持續的戰略合作協議。
　　　　騰訊實物分派前持有京東已發行股份約１７％，分派後仍持股約２﹒３％。由於騰訊減
少於京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東集團擔任的董事一職，今日起
生效。（ｍｈ）


　

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