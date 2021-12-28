【年結—中概回歸】中概股回流對港股刺激作用微，惟料港交所受惠

《經濟通通訊社２８日戚朗軒、余穎恒專訊》今年中概股可謂多災多難，不利消息一單接一

單，在美國上市的中概股就經歷狂風暴雪。自內地手機打車平台滴滴出行宣布在美國退市後，市

場預期來年或引發中概股「回流潮」。



滴滴出行成功赴美上市後不足４８小時，即遭內地監管部門「問話」，對其實施網絡安全審

查。去到今月初，滴滴宣布將從美國退市，並將回流香港上市。連滴滴在內，愛奇藝、攜程等

１０隻中概股在美股市場曾遭「血洗」。市場預期隨住中央加強對在美中概股的監管，或加快中

概股「退美來港」上市的步伐。



＊阮子曦：中概股為保集資平台留後著



中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，許多在美上市大型中資企業都有轉到香港上市的

想法，如拼多多及蔚來等。他又指出，美國中概股歸期將按迫切性而定，而所謂迫切性又要按個

別企業而定，例如微博（０９８９９）是非常急，非中概股的商湯都非常急於來港上市。阮子曦

解釋，個別企業或在美上市中概股於港股弱勢時急於上市，好大可能非為集資額等利潤因素，而

是先做好準備，保留一個上市的集資平台。他估計，這種「迫切性」可以理解為美國要求上市公

司提交資料，而該批美股中概股在中美角力之下，必須尋找一個上市平台，他相信涉及資料及大

數據的股份會有較高的迫切性來港上市。



＊溫鋼城：二度上市中概股吸引力低＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，部分

在美券商股如富途證券、老虎證券等都有機會來港上市，惟這些公司的市值較小，而較大市值的

中概股如阿里巴巴（０９８８８）、京東（０９６１８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度

（０９８８８）等已回歸，再加上早前微博回港二度上市首掛低收７％，反映投資者對這類科網

中概股已感到意興闌珊，交投意欲不強，相信中概股「退美回港」對來年港股推動力不大。



阮子曦亦不太看好這批股份回港上市後的前景，因為即使來港上市後，仍然受監管陰霾影響

，故亦無謂買入，僅可作投機炒買。



＊中概股回流料有利港交所＊



中概股未來走勢仍會波動，特別是科網股回港上市，只會變得僧多粥少，估值很難收復之前

的失地。此外，他估計中央近期出台的政策，或想將資金由科網股轉移至新能源板塊，儘管科網

股年內股價錄得不少跌幅，現階段值博率都不高。

不過，溫鋼城認為在美中概股回港上市，有助推動大市成交額，加上這些股票在美國除牌後

，或令部分海外投資者「捱更抵夜」交易中概股，對港交所（００３８８）有一定幫助，加上目

前成交額已偏低，進一步減少的機會較微，中長線值得看好。部署方面，他建議投資者可於

４５０元以下吸納，４３０元作止蝕，目標位５００元。

