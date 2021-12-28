【年結—監控風暴】中央監控浪接浪，相關股份仍震盪！

《經濟通通訊社２８日戚朗軒、余穎恒專訊》今年，中概股另一個受重創的因素，都莫過於

中央的「監控重拳」。「三條紅線」、反壟斷法、教育「雙減」、限制遊戲時間等政策連環出台

，內房、教育、科網及醫藥股等無一倖免。

科網股及內房股更是風聲鶴唳，深受中央接連的監控政策困擾。阿里巴巴（０９９８８）首

當其衝，先有螞蟻集團在上海科創板及港股暫緩上市，及後遭市管局以實施「二選一」等涉嫌壟

斷行為立案調查，最終決定罰款１８２﹒２８億元，股價由去年１０月升至３０９元，但至１１

月一度推跌１３０元的「血肉長城」，低見１０９﹒５元，創上市後新低。美團（０３６９０）

就因判定為「濫用市場支配地位」的企業，判罰款３４﹒４２億元人民幣；騰訊（００７００）

就因旗下騰訊音樂版權問題，連同百度齊遭監管機構各判罰款５０萬元人民幣。有專家相信，中

央仍有機會針對不同企業採取監管措施，來年走勢不太樂觀，投資者不宜沾手。



＊科網內房影響大，籲投資者不應買＊



內房股方面，中央去年公布「三條紅線」政策，避免地產開發商負債累累，並縮小房地產泡

沫。不料，今年就有中國恒大（０３３３３）觸及紅線，並爆發債務危機，引起的連鎖效應非常

大。花樣年（０１７７７）、彩生活（０１７７８）、世茂（００８１３）、佳兆業

（０１６３８）等一度停牌，不少大行都多次調低內房股目標價及評級。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今年

來說科網股及內房股受監管的影響最大，前者就涉及企業持有的敏感數據，後者就涉及地產過分

槓桿及炒作的現象，而監管政策帶來的影響深遠，明年該兩個板塊的表現應繼續低沉。

他重申，中央最近針對網紅稅收問題展開行動，現時未見跡象顯示監管政策有所減少及放緩

，不排除還有更多企業受到影響，現階段較難確定哪些股份已完全反映監管因素，來年亦不建議

投資者沾手受中央監管的股票。



＊教育股監管或與提高生育率有關＊



教育股方面，今年７月中央公布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負

擔的意見》，要求減少學生校內功課壓力和校外課科培訓及補習類課堂。教育部亦提到，要取消

小學一、二年級的紙筆考試，小學階段不再有期中考試。深圳教育局於９月初響應「雙減」政策

發文件，要求小學三年級以上，每天書面作業完成時間平均不超過６０分鐘，初中學生每天書面

作業完成時間平均不超過９０分鐘。

溫鋼城認為，中央今年推出的「雙減」政策，或希望提高生育率。他解釋，目前內地生育率

偏低，對勞動力及內需層面影響較大。「雙減」政策出台，令學童學習壓力減低的話，可能會有

更多家長願意生育，從而解決人口老化帶來的經濟問題。不過，他認為教育股始終在「鎂光燈」

之下，未來受監管的機會仍在，一旦被過度炒作，相信中央會再出手遏止，前景不樂觀。

部署方面，他建議投資者都以炒波幅策略為主。當中，從事線上教育的新東方在綫

（０１７９７）可於５元至１０元間部署，而思考樂教育（０１７６９）就可於１﹒３元至

２﹒３元部署。



中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦亦表示，科網及教育為本年最受監管打擊的板塊。他提到

，以往出現類似消息時，企業可以適度配合國家政策，但今年的監管風暴要求企業百分之百完全

配合國策，由其涉及外國因素時，政策都會先以國家及黨為大方向仍先行，若與國策相矛盾，監

管便會即時出現，尤其在十四五規劃後。此外，當股市特別追捧某一板塊股份時，監管亦會及時

遏制炒賣氣氛，是股市近年來一個非常重大的轉變。



＊擴大集中採購，醫藥股未見轉勢＊



醫藥股方面，國務院總理李克強在國務院常務會議中指出，推進藥品集中採購和使用是深化

醫改的重要內容，為降低藥價、減輕群眾負擔，為此提出四點要求，包括擴大集中採購和使用藥

品的品種範圍；確保集中採購藥品穩定供應和質量安全；製定實施國家用藥管理辦法；及推進醫

保支付方式改革。

溫鋼城指出，中央擴大藥品集中採購，分薄了藥企的利潤，令他們賺大錢的機會減少，暫時

未見有轉勢訊號。他以中國生物製藥（０１１７７）為例，股價長期在低位橫行，近期走勢稍好

，但已連續多次在２０天線遇上阻力，未見有強勁反彈跡象，意味市場對醫藥股的盈利能力不太

樂觀。他又指，部分生物技術（ＣＲＯ）企業多次遭北水看淡，最顯著的是藥明生物

（０２２６９），或因盈利預測不佳、中央政策等因素，而拖累股價年終呈跌浪，短期要重上

５０天線並不容易。



＊阮子曦：港股等待炒作主題帶動＊



在監管之下港股的走勢會如何？阮子曦分析，港股持續「Ａ股化」，越來越多中資股赴港上

市，但中資企業最受監管影響，在環球開始收水的情況下，國際資金將不願意投資中資股這類風

險資產，變相港股將會繼續乾涸。阮子曦預期，明年首季仍要繼續「捱」，因為現時港股仍然缺

乏可以炒起的主題，而未來一季較多的節日，以至變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，都會影響港股風向

。他期望港股上半年會出現更多可炒主題帶動港股，形成上落市格局，因過去都太依賴科網股而

有落無上；但料首季仍會是消化為主，故期望遠有主題能在消化過程中，為港股提供一部分投資

氣氛。他舉例如首季有東奧，次季有兩會主題，期望相關內需股以及舊經濟股能夠受惠。

阮子曦預期監管風將繼續牽動港股，一些未受波及的板塊有可能面臨規管，尤其一些備受追

捧的板塊。他指，近期新能源車行業已開始減少新企業進入，因市場都了解過份熾熱的板塊都會

受到內地政府監管。他提到，新能源車的電池有可能會面臨標準化考驗，安全及耐用性等問題都

有機會受到規管。

