【回顧展望—抽秤ＩＰＯ】今年新股表現弱，來年抽咩留後著？

《經濟通通訊社２９日戚朗軒、余穎恒專訊》以往提到「抽新股」，投資者都非常雀躍，不

少ＩＰＯ都錄得巨額超額認購。去到今年，人人似乎都怕了抽新股，認購反應大不如前，多隻

ＩＰＯ首掛「潛水」。有專家表示，今年市況低迷，中央監管政策、科技股殺估值等不利因素，

嚴重影響投資氣氛，加上缺乏北水支持，很多投資者抽新股「抽極都輸」，形成惡性循環。

港股ＩＰＯ市場萎縮，今年港股共計有９４間企業進行ＩＰＯ，集資總額達３２３７億元，

兩項數據分別下降３５％及１９％。ＩＰＯ集資額規模由去年世界排名第三，跌至今年的第四。

直至截稿當天，今年升幅最大的新股為森松國際（０２１５５），升幅近３６０％，相對醫藥行

業新股表現較差，最差的貝康醫療（０２１７０）上市以來累跌超過七成，１８隻生科Ｂ股

ＩＰＯ有１５隻下跌。



＊凍資期成為投資者致命傷＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今年新股表現慘烈，而農曆新年成為分

水嶺。北水不熱衷投資新股，加上中央持續針對企業實施嚴密監管及整頓，科技股亦面對殺估值

的問題，令多隻新股受拖累。

他續指，抽新股的投資者需面臨「凍資期」（即指在招股若干日後，便會截飛並宣布新股定

價，由定價至正式上市至少需時約５個交易日），當認購了該隻新股後，投資者並不能在此段時

間「離場」，正值今年市況低迷，恒指走勢一浪低於一浪，新股自然受到拖累，令投資者「抽極

都輸」，而情況仍未改善，抽新股意欲減少，形成一種惡性循環。他預期，疫情再起、聯儲局加

息等不利因素，勢將影響明年市況，相信抽新股氣氛仍會淡靜。



＊微創機器人受惠獨市生意＊



在第四季上市的新股中，張智威留意到微創機器人（０２２５２）及雍禾醫療

（０２２７９）表現較佳。

微創機器人主要從事開發、製造及商業化手術機器人，截至２０２１年６月止六個月，集團

因產品仍在開發中，並無錄得營業額，股東應佔虧損擴大３﹒９倍至２﹒４２億元。公司於１１

月２日首掛當日收報４５﹒８元，較招股價４３﹒２元高出６﹒０２％，至今累計升幅近五成。

雍禾醫療則主要於內地提供毛髮醫療服務，截至２０２１年６月止六個月，集團營業額上升

７５﹒１％至１０﹒５３億元人民幣，純利下跌３８﹒２％至４０４４萬元人民幣。公司於１２

月１３日首掛收報１６﹒６元，較招股價１５﹒８元高出５﹒０６％，至今累計升幅近２％。

張智威表示，微創機器人在醫療行業中，較專門的手術機器人製造，競爭對手不多；雍禾醫

療就做植髮服務，在港股市場上屬「植髮第一股」，各自都是做獨門生意，較易受投資者青睞。



＊內房消息打擊京城佳業＊



另外，他表示京城佳業（０２２１０）及鷹瞳科技（０２２５１）表現較差。

京城佳業主要提供物業管理及相關服務。截至２０２１年５月止五個月，集團營業額增長

１２﹒８％至４﹒７８億元人民幣，純利增長５３﹒９％至３７４５萬元。公司於１１月１０日

首掛，收報８﹒２６元，較招股價８﹒２８元低０﹒２４％。

鷹瞳科技就從事提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案，

包括用於檢測及診斷的人工智能醫療器械軟件、健康風險評估解決方案及硬件設備。２０２１年

上半年度，集團營業額增長６﹒６倍至４９４８萬元人民幣，虧損收窄２４﹒１％至３７６０萬

元。公司於１１月５日首掛，收報６８元，較招股價７５﹒１元低９﹒４５％。

張智威表示，今年內房債務危機大爆發，物管公司受波及，京城佳業表現自然未如理想。至

於鷹瞳科技，他指公司業務包含人臉辨識技術，涉及較敏感的安全問題，面臨較大的政策風險，

相信令投資者卻步。



＊中概回歸Ｈ惟吸引力低＊



麥嘉嘉預期，來年ＩＰＯ市場仍會由美國兩大交易所佔世界排名頭兩位，而香港整體則預計

有３３００億元集資規模。她亦預期明年會有更多美國上市中概股回歸港股上市，但投資吸引力

不高。她解釋，本年回Ｈ的中概股表現不滯，百度（０９９８８）及攜程（０９９６１）都下跌

三至四成，而最差的嗶哩嗶哩（０９６２６）更跌超過五成，過去表現不佳令市場對該批中概股

興趣減低。

除中概股外，麥嘉嘉指早前在美國受阻的李澤鍇旗下富衛保險，有可能轉到香港上市，並有

望成為來年港股的ＩＰＯ焦點。但對於富衛成功上市後的投資價值，麥嘉嘉表明現時仍言之尚早

，可待招股價及集資規模公布後再作部署。而她亦提到，因為中美關係以及美國方面的審計問題

，將會有更多原先計劃赴美上市的公司，轉移香港做ＩＰＯ。

美股中概股方面，麥嘉嘉預期第二、三梯隊的中國公司，將會在未來兩至三年逐步回Ｈ，但

哪些股份在何時回歸則仍未有時間表。

