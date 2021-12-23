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23/12/2021 09:05

《專家之言－黃德几》香港電訊業務穩定，可作中長線部署

　　《專家之言》恒指昨日跟隨美股見反彈，收市升１３１點至２３１０２點，重上二萬三點水
平。然而，臨近聖誕節和除夕假期，港股今年只餘下數個交易日，預料投資氣氛依然審慎。香港
電訊（０６８２３）業務包括提供固網、寬頻及流動通訊服務。集團為合訂證券
（Ｓｔａｐｌｅｄ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ），業務和現金流穩定，可作中長線部署。

＊成功投得兩條新５Ｇ頻譜，寬頻數據服務需求強勁＊
　
　　本港政府將繼續推動５Ｇ發展，集團在１０月底成功投得７００兆赫頻帶內２０兆赫５Ｇ頻
譜，以及２６００兆赫頻帶內５０兆赫５Ｇ頻譜，有關頻譜有效期為１５年；預料將加強集團的
５Ｇ網絡覆蓋，包括改善室內接收和廣域範圍的服務，以及港鐵地底路段的５Ｇ網絡容量，提升
客戶的用戶體驗。
　　今年上半年，受惠於寬頻和數據服務的需求持續強勁，加上更多消費者及企業採用５Ｇ服務
，以及手機銷售增加，期內總收益１５６﹒４３億元，按年增加７％，ＥＢＩＴＤＡ上升３％至
５７﹒１５億元，純利增加１％至１９億元。期內，集團的電訊服務收入按年下跌１％至
１０２﹒４３億元；撇除國際電訊收益，本地電訊服務業務收益增加５％。電訊服務的
ＥＢＩＴＤＡ增加１％至３８﹒２４億元，電訊服務ＥＢＩＴＤＡ邊際利潤率，按年下跌２個百
分點至３７％。
　　期內，流動通訊業務收益升１２％至５１﹒０８億元。流動通訊業務的後付客戶人數繼續錄
得淨增長，至３２６﹒３萬名。期末後付客戶ＡＲＰＵ由去年６月底的１８１元，增加至今年６
月底的１８７元。另外，ＣＳＬ上月中推出５Ｇ　Ｘ　Ｍｉｒｒｏｒ服務計劃，集團預計有望增
加５Ｇ滲透率，並料對每月戶平均收入ＡＲＰＵ帶來正面作用。

＊預測息率約６﹒９厘，可於１０﹒５元以下吸納＊
　
　　至於收費電視，Ｎｏｗ　ＴＶ業務收益１２﹒３１億元，而受惠於重啟的經濟活動，Ｎｏｗ
　ＴＶ的廣告總收益按年增加４８％。今年上半年，集團的經調整資金流按年增加２％至
２３﹒２６億元。每個股份合訂單位的中期分派３０﹒７分；現價計預測息率約６﹒９厘，較具
防守性。
　　走勢上，昨日重上１０天線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，短線走
勢料維持向好，宜候低１０﹒５元以下吸納，中線目標１１﹒５元，不跌穿１０﹒２元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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