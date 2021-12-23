《盤後部署》騰訊上天堂京東落地獄，恒指料處低位橫行格局！

《經濟通通訊社２３日專訊》今天天氣轉好，港股亦見好轉。開市微升３２點，雖然曾倒跌

最多６７點，但很快重拾升軌，最多升１６０點。騰訊（００７００）以京東（０９６１８）股

份作中期特別息，兩者股價可謂「一面天堂，一面地獄」。前者升４﹒２４％，報４６１﹒８元

，為全日表現最好藍籌；後者曾急挫一成一，收市跌７﹒０２％，報２５９﹒６元，為全日表現

最差藍籌。電力股今天「發電」，中國電力（０２３８０）揚９﹒７２％，成交額達８９３０萬

元；龍源電力（００９１６）、潤電（００８３６）分別升８﹒２２％及７﹒３８％。

雖然今天港股高開高收，但受京東、阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）拖累，

全日上落不足２００點。恒指收報２３１９３，升９１點或升０﹒４０％，主板成交

１０９１﹒８４億元。國企指數報８２０４，升９點或升０﹒１１％。恒生科技指數報５６３８

，跌４６點或跌０﹒８３％。

Ａ股同樣微升，上證綜合指數報３６４３，升２０點或升０﹒５７％，成交４４９９﹒８８

億元人民幣。深證成份指數報１４８６３，升７２點或升０﹒４９％，成交２７９０﹒２３億元

人民幣。



＊京東因染藍衝過龍，短期或再調整＊



今天港股主角莫過於騰訊及京東，騰訊股東每持２１股，就可獲發１股京東Ａ類普通股，合

共約４﹒５７億股，相當於已發行股份總數約１４﹒７％，京東持股由１７％大減至２﹒３％。

今次騰訊罕有派特別息，一方面想回饋股東，另一方面或反映其業務增長已去到瓶頸。更重要的

是，騰訊分發的是京東股份，預計兩者業務合作將減少，亦可能因減少在同行壟斷的情況，整體

訊號都不太正面。

事實上，京東股價因成功染藍，在１１月曾連升多天，衝到高位３６５元後顯然乏力。如今

再受減持拖累，短期相信會繼續調整，回落至８月份低位２３６元才考慮部署吸納。

大市方面，從日線圖看，恒指２０日跌穿保力加通道底部後輕微回升，ＭＡＣＤ熊差距逐步

收窄。只不過，今天大市成交額只略過千億，聖誕假期將至，投資者入市氣氛不強，短期內仍可

能處低位橫行格局，估計２０天線２３６００點水平有阻力。（ｅｒ）

