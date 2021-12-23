  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2021 16:55

《盤後部署》騰訊上天堂京東落地獄，恒指料處低位橫行格局！

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今天天氣轉好，港股亦見好轉。開市微升３２點，雖然曾倒跌
最多６７點，但很快重拾升軌，最多升１６０點。騰訊（００７００）以京東（０９６１８）股
份作中期特別息，兩者股價可謂「一面天堂，一面地獄」。前者升４﹒２４％，報４６１﹒８元
，為全日表現最好藍籌；後者曾急挫一成一，收市跌７﹒０２％，報２５９﹒６元，為全日表現
最差藍籌。電力股今天「發電」，中國電力（０２３８０）揚９﹒７２％，成交額達８９３０萬
元；龍源電力（００９１６）、潤電（００８３６）分別升８﹒２２％及７﹒３８％。
　　雖然今天港股高開高收，但受京東、阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）拖累，
全日上落不足２００點。恒指收報２３１９３，升９１點或升０﹒４０％，主板成交
１０９１﹒８４億元。國企指數報８２０４，升９點或升０﹒１１％。恒生科技指數報５６３８
，跌４６點或跌０﹒８３％。
　　Ａ股同樣微升，上證綜合指數報３６４３，升２０點或升０﹒５７％，成交４４９９﹒８８
億元人民幣。深證成份指數報１４８６３，升７２點或升０﹒４９％，成交２７９０﹒２３億元
人民幣。

＊京東因染藍衝過龍，短期或再調整＊

　　今天港股主角莫過於騰訊及京東，騰訊股東每持２１股，就可獲發１股京東Ａ類普通股，合
共約４﹒５７億股，相當於已發行股份總數約１４﹒７％，京東持股由１７％大減至２﹒３％。
今次騰訊罕有派特別息，一方面想回饋股東，另一方面或反映其業務增長已去到瓶頸。更重要的
是，騰訊分發的是京東股份，預計兩者業務合作將減少，亦可能因減少在同行壟斷的情況，整體
訊號都不太正面。
　　事實上，京東股價因成功染藍，在１１月曾連升多天，衝到高位３６５元後顯然乏力。如今
再受減持拖累，短期相信會繼續調整，回落至８月份低位２３６元才考慮部署吸納。
　　大市方面，從日線圖看，恒指２０日跌穿保力加通道底部後輕微回升，ＭＡＣＤ熊差距逐步
收窄。只不過，今天大市成交額只略過千億，聖誕假期將至，投資者入市氣氛不強，短期內仍可
能處低位橫行格局，估計２０天線２３６００點水平有阻力。（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/12/2021
《神州經脈》稀土國家隊現真身　國務會議促外貿穩定　滬指明確升
財經熱話23/12/2021
騰訊派京東　京東跌到瘋！盤點騰訊持股名單　下一隻最高危係……
FOCUS23/12/2021
【FOCUS】稀土國家隊橫空出世　劍指碳中和時代
香港要聞23/12/2021
【回顧展望－重振經濟】變種病毒來勢洶洶　實名制港康碼力保通關
香港要聞23/12/2021
【回顧展望－重振經濟】本地客獨力撐起零售業　待通關迎全面復甦
香港要聞23/12/2021
【回顧展望－重振經濟】疫情及通關左右大局　基數效應經濟料放緩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金