【外圍經濟】蘋果防疫臨時關北美７分店，推免費送貨促網購

《經濟通通訊社２３日專訊》蘋果公司收緊新冠防疫措施，自周二起在美加兩地至少臨時關
閉７間實體分店。據外電報道，蘋果一般會在分店染疫員工超過１成時關鋪。
蘋果表示，所有員工都會定期接受檢測，確保所有員工安全才會重開店舖。蘋果同時在零售
店推出限制人流及保持社交距離政策，並要求店內人士配戴口罩。
自當地時間周三起，蘋果為美國各大城市提供市內２小時免費送貨，以推動網店股務。
（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning23/12/2021
林家亨：騰訊實物派京東集團體現投資成果 京東短線投機「超值」！
|財經熱話23/12/2021
騰訊派京東股份作特別息變相大手減持 京東急插騰訊造好
|財經熱話23/12/2021
【虛幣世界】比特幣於五萬美元有阻力，以太幣輕微下跌
|中國故事22/12/2021
《神州經脈》世行降中國經濟預測 中德元首通電話 滬指高開低走
|財經熱話22/12/2021
科技股續彈惜力度不足 小米將發布新機刺激有限
|大行報告22/12/2021
招銀國際點評內銀 郵儲行至靚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰