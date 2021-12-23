【外圍經濟】蘋果防疫臨時關北美７分店，推免費送貨促網購

《經濟通通訊社２３日專訊》蘋果公司收緊新冠防疫措施，自周二起在美加兩地至少臨時關

閉７間實體分店。據外電報道，蘋果一般會在分店染疫員工超過１成時關鋪。

蘋果表示，所有員工都會定期接受檢測，確保所有員工安全才會重開店舖。蘋果同時在零售

店推出限制人流及保持社交距離政策，並要求店內人士配戴口罩。

自當地時間周三起，蘋果為美國各大城市提供市內２小時免費送貨，以推動網店股務。

（ｊｆ）

