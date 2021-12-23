【外圍經濟】美國經濟增長縱放緩，無損高息債券吸引力

《經濟通通訊社２３日專訊》雖然美國聯儲局縮減購債，但《彭博社》分析指，２０２２年

會如今年一樣，成為債劵市場投資者冒險的好時機。

由於藍籌企業債券年期長，且對利率上升較敏感，正面臨４０年來最長的跌幅。相反，高收

益債券（垃圾級別）卻受惠於美國經濟復甦、穩健的資產負債表、全球追逐高息及有史以來最低

的違約比例。

以今年整體回報為基準，美國投資級別債劵今年下跌了１﹒３％，許多市場人士預期，明年

將主要受到利率因素影響而進一步下跌。

至於發行量方面，在今年達到１﹒４萬億美元的歷來第二高金額後，預期明年將會減少

１０％。即使部分企業冒著信貸評級或被下調的風險而增加發債，但資產負債表在強勁的收益及

現金增加得到改善，對債債應有支持。

Ｉｎｖｅｓｔｃｏ資產管理公司的北美地區主管Ｍａｔｔ Ｂｒｉｌｌ認為，即使美國經濟

增長將因聯儲局逐步加息而放緩，但美國企業已有足夠能力去應對。

另外，在全球固家收益資產之中，今年美國高收益債劵表現最佳，且預期明年會保持上升。

以歷史標準計，預期發債量仍然龐大，但或不會超越今年所創的４６００億美元歷史高位，但仍

對債價有支持。此外，美銀策略師Ｙｕｒｉ Ｓｅｌｉｇｅｒ估計，未來１２個月將有總值

７００億美元的垃圾債券被上調至投資級別。（ｊｆ）

