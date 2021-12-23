【外圍經濟】日本央行扶助綠色產業，推首批２﹒０５萬億日圓貸款

《經濟通通訊社２３日專訊》日本央行計劃扶助綠色產業，將於提供首批合共２﹒０５萬億

日圓（約１４００億港元）的貸款，並在首年給予零利息。有關計劃每年接受兩批申請，直至

２０３１年３月，以求在２０５０年實現碳中和目標。現時有４３家金融機構加入央行融資計劃

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